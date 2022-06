'Viltus' pasta nodaļā Purvciemā top pašmāju filma 'Pastkarte no Romas'

Purvciemā, improvizētā pasta nodaļā uzsākta režisores Elzas Gaujas otrās pilnmetrāžas filmas "Pastkarte no Romas" filmēšana.

Kā "Delfi" vēsta Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, spēlfilma būs aizkustinošs divu padzīvojušu cilvēku mīlestības stāsts caur smiekliem un asarām. Stāsta centrā ir pastnieku pāris Ernests, kuru atveidos Jānis Jarāns, un Alvīne – aktrise Indra Burkovska -, kuru ilgi loloto sudrabkāzu ceļojumu uz Romu negaidīti aizēno Alcheimera slimība.

Filmas mākslinieces Ievas Kauliņas izveidotā "viltotā" pasta nodaļa Purvciemā jau izraisījusi vietējo iedzīvotāju apjukumu — filmēšanas laikā tiek regulāri klauvēts pie filmēšanas paviljona durvīm, pieprasot sniegt pasta pakalpojumus, stāsta Matīsa.

Foto: Anna Matule

Filma salīdzinoši vieglā un ar humoru apveltītā valodā stāstīs par pastnieku pāra mēģinājumu īstenot ilgstoši lolotu sapni par sudrabkāzu ceļojumu uz Romu — pāris uzsāk viegli krāpniecisku shēmu, krājot ceļojumu kompānijas izsludinātās loterijas kuponus lielos apmēros. Tomēr pastnieku sapnim par katru cenu tikt līdz Romai uzglūn neapskaužama problēma – Indras Burkovskas atveidoto tēlu Alvīni palēnām piemeklē Alcheimera slimība, kuru viņa kopā ar savu vīru Ernestu cenšas ignorēt, cik vien ilgi iespējams.

"Pat ja šajā konkrētajā stāstā tiks runāts tieši par alcheimeru, tēmas izklāsts attiecas arī uz tiem, kam nācies būt saskarsmē citām emocionāli smagām un neatgriezeniskām diagnozēm, kur tuviniekiem vienmēr ir dilemma – atzīt problēmu un to risināt vai izlikties nemanām un censties to dažādos veidos apiet. Lielākā daļa filmu, kas atspoguļo saskarsmi ar slimību, to rāda izteikti dramatiskā gaismā, tieši tāpēc man šķiet labs izaicinājums pastāstīt par alcheimeru ne tikai caur asarām, bet arī caur smiekliem – gluži kā dzīvē," atzīst režisore Elza Gauja.

Filmas scenāriju ciešā sadarbībā sarakstījušas režisore Elza Gauja un jaunā scenāriste Elizabete Lukšo-Ražinska (seriāli "Tutas lietas", "Emī un Rū", "Ukulele" u. c.); radošajā komandā ir arī operators inscenētājs Aleksandrs Grebņevs, māksliniece Ieva Kauliņa, kostīmu māksliniece Kabish. Filma top sadarbībā starp vadošo filmu studiju "Picture House", pieaicināto studiju "Riverbed" un Latvijas Kultūras akadēmiju, producenti ir Marta Šleiere, Uģis Riekstiņš un Andris Gauja.

Plānots, ka filma pie skatītājiem nonāks 2023. gada pavasarī.

Režisore Elza Gauja 2022. gada pavasarī jau debitējusi ar pilnmetrāžas dokumentālo filmu "Tikmēr Lucavsalā", bet septembra beigās paredzēta pirmizrāde Elzas Gaujas pirmajai pilnmetrāžas spēlfilmai "Mamma vēl smaida" ar aktrisēm Daigu Kažociņu, Baibu Broku un Antu Aizupi galvenajās lomās.