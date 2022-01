'Zelta globusu' ceremonijā triumfē Džeina Kempione un 'Suņa spēks'

"Zelta globusu" kā labākā pilnmetrāžas spēlfilma - drāma saņēmusi Džeinas Kempiones "Power of the Dog" ("Suņa spēks"). Arī pati Kempione godalgota ar "Zelta globusu" kā labākā režisore, pirmdien tiešsaistē pavēstīja pasākuma rīkotāji no Holivudas ārvalstu preses asociācijas.

Pie "Zelta globusa" kategorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā" par darbu filmā "The Power of the Dog" ticis arī Kodi Smits-Makfijs.

Filma veidota pēc Tomasa Sevidža romāna motīviem un vēsta par diviem brāļiem lopkopjiem 1925. gadā ASV. Viņu vēsās attiecības sabojājas vēl vairāk, kad viens no viņiem apprecas ar atraitni, kurai ir dēls - pusaudzis. Filmu producējusi kompānija "Netflix".

Jau ziņots, ka "Zelta globusu" ceremonija, kas ierasti, ir otrā prestižākā un greznākā aiz "Oskariem", šogad nebija publiska un uzvarētāji tika nosaukti teksta tiešraidē "Zelta globusa" mājaslapā un sociālo tīklu kontos.

Kategorijā "Labakā filma - mūzikls vai komēdija" uzvaras laurus plūca Stīva Spīlberga "West Side Story" ("Vestsaidas stāsts").

Kā labākā aktrise drāmas kategorijā pie "Zelta globusa" tikusi Nikola Kidmena par galveno lomu filmā "Being the Ricardos". Savukārt kā labākais aktieris drāmas kategorijā godalgots Vils Smits par galveno lomu filmā "King Richard".

Savu pirmo "Zelta globusu" saņēmusi jaunā aktrise, dziedātāja, modele un "jūtūbere" Reičela Zēglere par Marijas lomu "West Side Story". Savukārt kategorijā "Labākais aktieris mūziklā vai komēdijā" pie balvas ticis Endrjū Gārfīls par galveno lomu filmā "Tick, Tick ... Boom!".

Balva tikusi vēl vienai "West Side Story" aktrisei - godalgu kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā" saņēmusi" Adriana Debose.

"Zelta globusu" kā labākais scenārija autors saņēmis Kenets Brana par autobiogrāfisko filmu "Belfast".

Laurus kā labākā animācijas filma plūkusi "Encanto", savukārt kategorijā "Labākā filma svešvalodā" uzvarējusi japāņu kinolente "Drive My Car".

"Zelta globusu" saņēmusi arī dziedātāja Billija Eiliša par Džeimsa Bonda jaunākās sērijas tituldziesmu "No Time To Die". Savukārt par labāko skaņu celiņu godalgots pieredzējušais kino komponists Hanss Zimmers par mūziku filmai "Dune".

Jau ziņots, ka "Zelta globusa" ceremonija šogad norisinājās pieticīgā atmosfērā – bez sarkanā paklāja un kino zvaigznēm klātienē. Tāpat pasākumi neapmeklēja žurnālisti vai jebkāda cita veida publika. Tas saistīts ar pagājušajā gadā izskanējušajiem pārmetumiem Holivudas preses asociācijai par daudzveidības trūkumu un ētiska rakstura pārkāpumiem organizācijas iekšienē. Šo iemeslu dēļ 2021. gadā vairākas kinozvaigznes un filmu studijas paziņoja, ka boikotēs "Zelta globusu" ceremoniju.

Pilns uzvarētāju saraksts atrodams "Zelta globusa" mājāslapā.

Labākā filma - drāma:

"The Power of the Dog"

"Belfast";

"CODA";

"Dune";

"King Richard";

Labākais režiors:

Džeina Kempione "The Power of the Dog";

Kenets Brana "Belfast";

Megija Gilenhola "The Lost Daughter";

Stīvens Spīlbergs "West Side Story";

Denī Vilnēvs "Dune".

Labakā filma - mūzikls vai komēdija:

"West Side Story"

"Cyrano";

"Don't Look Up";

"Licorice Pizza";

"Tick, Tick ... Boom!";

Labākā filma svešvalodā:

"Drive My Car";

"Compartment No. 6";

"The Hand of God";

"A Hero";

"Parallel Mothers";

Labākais spēlfilmas scenārijs:

Kenets Brana"Belfast";

Pols Tomass Andersons "Licorice Pizza";

Džeina Kempione "The Power of the Dog";

Adam Makkijs "Don't Look Up";

Ārons Sorkins "Being the Ricardos".

Labākā oriģināldziesma:

"No Time to Die" no filmas "No Time to Die".

"Be Alive" no filmas "King Richard";

"Dos Orugitas" no filmas "Encanto";

"Down to Joy" no filmas "Belfast";

"Here I Am (Singing My Way Home)" no filmas "Respect";

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Kodi Smits-Makfijs "The Power of the Dog";

Bens Afleks "The Tender Bar";

Džeimijs Dornans "Belfast";

Kiarans Hainds "Belfast";

Trojs Kotsurs "CODA".

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Ariana Debose "West Side Story";

Kaitriona Balfe "Belfast";

Kirstena Dansta "The Power of the Dog";

Aunjana Elisa "King Richard";

Ruta Nega, "Passing.

Labākais aktieris - mūzikls vai komēdija:

Endrju Gārfīlds "Tick, Tick ... Boom!";

Leonardo Dikaprio "Don't Look Up";

Pīters Dinkleidžs "Cyrano";

Kūpers Hofmans "Licorice Pizza";

Entonijs Ramoss "In the Heights".

Labākā animācijas filma:

"Encanto";

"Flee";

"Luca";

"My Sunny Maad";

"Raya and the Last Dragon".

Labākais aktieris - drāma:

Vils Smits "King Richard";

Maheršala Ali "Swan Song";

Havjers Bardems "Being the Ricardos";

Benedikts Kamberbačs "The Power of the Dog";

Denzels Vašingtons "The Tragedy of Macbeth".

Labākā aktrise - drāma:

Nikola Kidmena "Being the Ricardos";

Džesika Česteina "The Eyes of Tammy Faye";

Olīvija Kolmena "The Lost Daughter";

Lady Gaga, "House of Gucci";

Kristena Stjuarte "Spencer".

Labākā aktrise - mūzikls vai komēdija:

Reičela Zēglere "West Side Story";

Mariona Kotijāra "Annette";

Alana Haima "Licorice Pizza";

Dženifera Lorensa "Don't Look Up";

Emma Stouna "Cruella".