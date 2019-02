Ar izrādi par nāvi debitē jaunā teātra apvienība 'PERFOrācija'

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Nacionālās kino skolas telpās, Elijas ielā 17, Rīgā 11. martā debitēs jauna teātra apvienība "PERFOrācija", skatītājiem piedāvājot savu pirmo iestudējumu "Natum Ante Mortem" – "fiktīvi dokumentālu, zinātniski sajūtisku, bioloģiski nemateriālu, ezotēriski kvantisku, reāli iluzoru samistrojumu ap nāvi", portālu "Delfi" informē teātra apvienības pārstāvji.

Apvienības "PERFOrācija" kodolu veido jaunās teātra mākslinieces – Pamela Butāne un Beatrise Zaķe, pieaicinot domubiedrus – aktrisi un režisori Ingu Tropu, aktrisi un dramaturģi Anci Muižnieci, kā arī aktierus Kasparu Dumburu, Oskaru Vīksni un Anastasiju Rekutu-Džordževiču. Radošā grupa kopīgi veido izrādi, kurā skatītājiem uz tēmu "nāve" tiks piedāvāts skatīties no dažādiem skatapunktiem.

"Dzīvojam laikā, kurā varam brīvi runāt par gandrīz jebko, taču nāves tēma joprojām ir neērts sarunu temats," raksta izrādes veidotāji. Radošā komanda ir pārliecināta, ka izvairīšanās no nāves tēmas neuzlabo dzīves kvalitāti. Līdzīgi kā citu dzīves procesu izpēte un analizēšana, arī sava mirstīguma apzināšanās, ir veselīgas un pilnvērtīgas dzīves pamatā.

Izrādes veidotāji nepiedāvās konkrētu vērtējumu vai pamācību kā saprast nāvi, bet drīzāk mudinās cilvēkus aizdomāties par dzīvi un tās pilnvērtīgu izmantošanu, apkopojot dažādu kultūru un cilvēku skatījumu uz nāvi. Gan nopietni, gan ironiski un viegli palūkojoties uz to, kas galu gala mūs visus sagaida, kopīgi centīsimies atbrīvoties no iracionālajām, sabiedrības kultivētajām bailēm no nezināmā.

Izrādes tehniski radošā komanda – Jānis Strapcāns, Petra Peta, Kārlis Zemītis, Aleksandrs Okonovs

Izrāde top kā Pamelas Butānes maģistra darba diplomdarbs absolvējot Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra režijas programmu.

Turpmākās izrādes 12., 14. un 16. martā pulksten 19.00 LKA Nacionālās kino skolas telpās, Elijas ielā 17.