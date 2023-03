Beāte Zviedre un Artis Robežnieks: Varam pasapņot par telpu muzikālajam teātrim

Krāšņi kostīmi, skaistas melodijas, horeogrāfiski numuri un, protams, melodramatisks stāsts. Kvalitatīvus mūziklus Latvijā mīl. Par to liecina arī šogad februārī un martā pilnībā izpārdotās Jāņa Lūsēna un Pētera Brūvera mūzikla "Agrā rūsa" izrādes visā Latvijā. Tomēr sava pastāvīga muzikālā teātra vai operetes Latvijā joprojām nav. Kā to vērtē mūzikla "Agrā rūsa" galveno lomu atveidotāji dziedātāja Beāte Zviedre un Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks, abi atbild "Delfi TV" raidījumā "Kulturklubs".

"Kulturālas telpas nekad nebūs par daudz," uz jautājumu vai Latvijā vajadzētu veidot pastāvīgu teātri operetei un mūzkliem atbild Artis Robežnieks. Viņš gan norāda, ka cita diskusija būtu – vai mūzikls un operete būtu zem viena jumta liekami žanri.

"It kā abi ir līdzīgi, bet vai tas ir viens un tas pats – nevarētu teikt. Taču, ja tā ir viena no iespējām, vispār muzikālā teātra žanru Latvijā saglabāt, noturēt un pacelt augstākā līmenī, tad, protams, šādu teātri atkal vajadzētu izveidot. Tālāk jau kā to saukt – operetes vai muzikālais teātris, tas jau ir nākamais jautājums," raidījumā "Kultūrklubs" saka Robežnieks.

Savukārt dziedātāja Beāte Zviedre, kura mūzikla spēlē pēc labklājīgas dzīves alkstošo, skaisto, bet trūcīgo Elzu, atzīst, ka sava telpa muzikālajam teātrim būtu brīnišķīga doma, bet pēc viņas teiktā - māja vēl nenodrošina neko, ja nav komandas un finansējuma.