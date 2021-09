Deivids Bovijs dejā un citas izrādes. Izziņo 26. Starptautisko Baltijas baleta festivālu

No 1. līdz 12. oktobrim Rīgā, Rēzeknē un Preiļos notiks 26. Starptautiskā Baltijas baleta festivāla pasākumi. Kā allaž, programma veidota ar moto "No klasikas līdz avangardam", piedāvājot ne tikai baleta izrādes, bet arī īpašu kino seansu un foto izstādes.

Kā "Delfi" informē festivāla organizatoru pārstāve Ērika Šmeļkova, Latvijas viesosies pasaulē atzītas dejas trupas un baleta zvaigznes no ASV, Francijas, Somijas un Baltijas valstīm, piedāvājot gan spožas klasikā baleta izrādes, gan moderno baletu ar drosmīgiem žanru eksperimentiem. Kā īpašu notikumu viņa izceļ ASV laikmetīgā baleta "Complexions" unikālo izrādi-šovu "Star Dust" – veltījumu Deividam Bovijam.

Laikmetīgā baleta kompānijas "Complexions" dibinātājs un horeogrāfs Dvaits Rodens (Dwight Rhoden) iestudējumā "Star Dust" Deivida Bovija personības garu ir pratis pārliecinoši iemiesot dejā, izpelnoties neviltotu skatītāju sajūsmu un profesionāļu atzinību, vēsta festivāla rīkotāju pārstāve. Izrādē piedalās 15 dejotāji.

Horeogrāfs saka, ka katrā no mums ir kaut kas mazliet no Deivida Bovija, un tā ir mūsu personības unikalitāte. Izrāde "Star Dust" ar panākumiem ir apceļojusi daudzas pasaules valstis, nu tiks izrādīta arī Latvijā – Rīgā un Rēzeknē.

Tāpat Šmeļkova vērš uzmanību uz programmu "Intriģējošie dueti", kurā uz vienas skatuves satiksies franču modernā baleta talanti no "Cie De Fakto" un lietuviešu "Seiko Dance company". "Tie ir neparasti stāsti un kaislības dejas valodā, kas paplašina priekštatu par mūsdienu baleta iespējām uzrunāt skatītāju," saka festivāla veidotāji. Izrādes būs skatāmas Rīgā un Preiļos.

"Esmu patiesi priecīga, ka oktobra sākums paies 26. Starptautiskā Baltijas baleta festivāla zīmē. Jo mēs visi esam tik ļoti noilgojušies pēc tās neatkārtojamās sajūtas, ko sniedz balets un dejas māksla!" saka festivāla rīkotāja Lita Beiris, "Mums ir vienreizēja iespēja vienkop redzēt gan klasiskā, gan modernā baleta zvaigznes laikā, kad iespējas pašiem ceļot ir limitētas. Izmantosim šo iespēju!"



"Veidojot 26. SBBF programmu, man pašai negaidīts atklājums bija Somijas balets, ar savu skandināvu akcentu un radošajiem meklējumiem. Tikpat nenogurstoši savu rokrakstu un augsto meistarības līmeni baletā turpina izkopt mūsu Baltijas baleta zvaigznes, kuru sniegumā varēsim baudīt gan iemīļoto klasiku, gan Nacionālo baletu jaunāko iestudējumu fragmentus," norāda Lita Beiris.

Par Starptautiskā Baltijas baleta festivāla tradīciju ir kļuvušas arī izstādes – baletam veltīta foto izstāde būs skatāma Mencendorfa namā. Izstāde "Iedvesma" būs veltījums Latvijas baleta simtgadei. Bet pavisam negaidīts ieskats baleta aizkulisēs būs fotoizstādē "Karantīna Igaunijas baletā, kuras autors ir Staņislavs Moškovs. Šī izstāde būs aplūkojama VEF Kultūras pils Spoguļu zālē.

Festivāla programmu noslēgs kino seanss "Splendid Palace". 12. oktobrī pulksten 20 būs skatāma filma "Draw a Line – Richard Siegal and the Ballet of Difference".

Starptautiskā Baltijas baleta festivāla ietvaros arī šogad tiks piedāvātas meistarklases, kurās ar savu pieredzi dalīsies trupas "Complexion" mākslinieki.

Ar festivāla programmu var iepazīties mājaslapā. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

Ieeja uz pasākumiem ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem.