Dmitrijs Petrenko iestudējis psiholoģisku krimināldrāmu 'Tēbu zeme'

Tallinas ielas kvartālā, koncertzālē "Tu jau zini kur" 28. oktobrī pulksten 19.00 pirmizrādi piedzīvos režisora Dmitrija Petrenko jaunākā izrāde "Tēbu zeme".

Kā portālam "Delfi" vēsta izrādes veidotāji, psiholoģiskajā krimināldrāmā, ko dienvidamerikāņu autors Serdžio Blanko sarakstījis ar asprātīgu melnā humora devu un ironiju, jaunā gaismā varēs ieraudzīt seno mītu par Edipu. Blanko ir radījis mākslinieka – dramaturga/ režisora – Trevora (Gints Andžāns) tēlu, kurš ar aizgādniecisku mentora sajūtu dodas atklāt jaunā noziedznieka Martina motivāciju sava tēva slepkavībai. Par šo noziegumu tad arī jātop Trevora izrādei.

"Tēbu zeme" ir izrāde izrādē, kurā skatītājs būs liecinieks kā ģimenes traģēdijai, tā mākslas tapšanas procesam un kopā ar Trevoru mēģinās rast atbildes un patiesību(?).

Petrenko izrādes notikumus un tēlus organiski iedzīvinājis Latvijas vidē, tomēr aplūkotās tēmas ir visapteverošas un globālas. Vecāku un bērnu attiecības ir sarežģīta mistērija, par kuru galvas lauzīja jau Senajā Grieķijā. Kur ir robeža starp audzināšanu, pamācīšanu un pazemošanu pieaugušo un pusaudžu attiecībās? Arī mākslinieks, veidojot mākslas darbu, piedalās radīšanas procesā, un iesaistītie kļūst no viņa emocionāli atkarīgi.

Izrādē spriedzi uztur nemitīgā balansēšana uz realitātes un fantāzijas robežas, uzdodot skatītājiem jautājumu – cik daudz dokumentālā mākslā ir dokumentalitātes un cik – mākslinieka izdomas, cik liela ir mākslinieka atbildība mākslas darba radīšanas procesā. Šie jautājumi šodienas mākslas pasaulē ir īpaši aktuāli, ņemot vērā, cik daudz mūsdienās top procesā radīti iestudējumi, cik lielu popularitāti iemantojusi dokumentālā māksla.

Režisors kopā ar aktieri Gintu Andžānu izvēlējušies izrādi veidot ārpus valsts un neatkarīgo teātru telpām, jo, pēc Dmitrija Petrenko teiktā: "Man šķiet, ka režisoram dažkārt ir veselīgi izkāpt no teātra sienām, lai pārbaudītu savus spēkus neatkarīgā platformā – īpaši vietā, kas nav teātris. Izkāpt no komforta zonas, darīt to ar cilvēkiem, kam uzticies un kas uzticas tev. Vairāk nezināmo."

Iestudējumā pirmo reizi uz skatuves būs redzams arī Liepājas Universitātes Aktiermākslas students Kārlis Rūdolfs Ērglis.

Producenti: Ieva Niedre, fonds "Initium".