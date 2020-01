Elmāra Seņkova vadībā darbu sāk teātra apvienība 'Esarte'

2020. gada 15. janvārī darbu sākusi jauna teātra apvienība "Esarte". Tās dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs ir Elmārs Seņkovs, kurš kopā ar domubiedriem izlēmis veidot mākslinieciski neatkarīgu vienību – teātra platformu, kas pētīs šodienas laikmetu un cilvēku tuvplānā.

Kā portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji, šajā radošajā procesā "Esarte" sadarbosies ar citiem māksliniekiem, producentiem un institūcijām, un kā pirmais sadarbības partneris būs "Dirty Deal Teatro".

"Nosaukums "Esarte" asociatīvi veido saikni ar piederību noteiktam laikam, vietai un sabiedrībai kopumā ("es ar' te"). Tas apliecina vēlmi būt šeit un tagad, ļauj ieraudzīt vienam otru un pašiem sevi. Nosaukumā iekodēts arī pats mākslas process ("arte", "art" – māksla) un mūsu (katra individuālā "es") klātbūtne tajā," skaidro teātra apvienības veidotāji.

Teātra apvienība "Esarte" ir neatkarīga trupa, kas darbojas režisora Elmāra Seņkova vadībā, un tā plāno attīstīt dažādus sadarbības modeļus ar māksliniekiem, producentiem un institūcijām, kas bagātinātu ne tikai mākslas procesus, bet teātra vidi kopumā. Par būtisku aspektu apvienības mākslinieciskajā darbībā tiek izvirzīts uzdevums aktieriem pašiem piedalīties un pētīt šodienas cilvēku un sabiedrību, tvert dokumentālus raksturus un tos integrēt literārā darbā un dramaturģijā, tādējādi pilnveidojot aktierspēles eksistēšanas veidu. Apvienības mērķis ir rosināt domāt, vērtēt, izzināt mums ikdienā blakus esošo, izmantojot dažādas teātra formas un mākslinieciskus paņēmienus. 2020. gadā "Estarte" sadarbības partneri būs "Dirty Deal Teatro", Ģertrūdes ielas teātris, Valmieras vasaras teātra festivāls, u.c.

Pirmā apvienības izrāde "Pēdējās stundas", kas pirmizrādi piedzīvos 2020. gada 1. februārī, top sadarbībā ar "Dirty Deal Teatro". Tās radošajā ansamblī darbojas aktieri Sandija Dovgāne, Una Eglīte, Alīda Pērkone, Elizabete Skrastiņa, Matīss Budovskis, Mārtiņš Gailis un Agris Krapivņickis, kā arī scenogrāfe Līga Zepa un gaismu mākslinieks Niks Cipruss.

Izrādē "Pēdējās stundas" notiek satikšanās ar it kā tik tālu un neaizsniedzamu jēdzienu kā vecums. Līdz brīdim, kamēr nesaskaramies ar to viens pret vienu, mēs par to nedomājam vai arī negribam domāt. Lai to izprastu, jaunie aktieri ne tikai apmeklēja pansionātus, bet tur arī piedalījās pasākumos un ikdienas darbos, kas viņos raisīja dažādas pārdomas – viņi ieraudzīja "vecumu" tuvplānā. Izrādes notikums un konflikts veidojas satikšanās brīdī ar šiem cilvēkiem, kuri, iespējams, pavada savas pēdējās stundas dzīvē. Varbūt skatītājiem būs pārsteigums ieraudzīt, cik negaidīta var izvērsties šāda tikšanās.

Izrādes "Pēdējās stundas" pirmizrāde notiks 2020. gada 1. februārī plkst. 19.00 "Dirty Deal Teatro". Nākamās izrādes – 2., 3., 4. februārī un 3., 4. un 5. martā.