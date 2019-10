Foto: 'Cilvēks no Podoļskas' – jauns iestudējums Daugavpils teātrī

Daugavpils teātrī 5. oktobrī notika pirmizrāde krievu dramaturga Dmitrija Daņilova absurda lugas iestudējumam "Cilvēks no Podoļskas" Georgija Surkova režijā, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Luga "Cilvēks no Podoļskas" ir Dmitrija Daņilova debija dramaturģijā, par kuru 2018. gadā autors saņēma "Zelta masku" kategorijā "Labākais dramaturgs". Šobrīd šis materiāls ir kļuvis ļoti populārs un ir iestudēts dažādos Krievijas teātros, kā arī Baltkrievijā un Lietuvā. Latvijas profesionālajā teātrī šī luga ir iestudēta pirmo reizi.

Daugavpils teātra valdes priekšsēdētājs Oļegs Šapošņikovs atzīmē, ka šīs lugas ceļš līdz Daugavpils teātra skatuvei ir līdzīgs likteņa piespēlētai dāvanai, kad visi notikumi saslēdzās skaistā ķēdītē: "2018. gadā Dmitrijs Daņilovs viesojās Daugavpils teātrī un piedāvāja savu lugu iestudēšanai šeit. Par to nezinot, gadu vēlāk aktieri izvēlējās šo lugu savam pirmajam publiskajam aktieru lasījumam, un nedaudz vēlāk režisors Georgijs Surkovs izteica vēlmi iestudēt tieši šo darbu. Tas ir tas gadījums, kad viss notiek īstajā vietā un laikā."

"Cilvēks no Podoļskas" ir smieklīgs un tajā pašā laikā šausminošs, un absurds stāsts par to, kā nesaudzējoša pratināšana pamazām salauž jaunieša iepriekšējo domāšanas veidu. Jaunietis no nelielas Maskavas piepilsētas Podoļskas pēkšņi tiek aizturēts un nogādāts policijas iecirknī. Viņš ir pārliecināts, ka tā ir kāda kļūda un gaida, kad viņu palaidīs. Savukārt policijas darbinieki nesteidzas to darīt. Viņi cenšas ielīst viņa slēptākajās domās, dvēseles dzīlēs, lai viņš beidzot skaļi izteiktu to, ko klusībā zinājis pats: viņa nelaimīgās dzīves vaininieks ir viņš pats, un viņa rokās ir viss, lai to izmainītu.

Izrādē attēlotā varoņa pratināšana un viņam uzdotie jautājumi atstāja spēcīgu iespaidu uz skatītājiem, jo, daloties savos iespaidos pēc izrādes noskatīšanās, viņi cītīgi centās atcerēties, kādā krāsā ir viņu kāpņu telpas sienas, mēģinot saprast, vai paši nav ieslīguši ikdienas rutīnā, nepamanot neko sev apkārt.

Aktrise Kristīna Zaharova šajā izrādē debitēja dramatiskajā lomā un pēc pirmizrādes dalījās savās pārdomās par iestudējumu: "Mēs nenovērtējam to, kas mums ir. Dzīvojam, iestrēgstam stereotipos par to, ka labāk ir tur, kur mūsu nav. Neesam šajā mirklī, neredzam, nepamanām dzīvi sev apkārt. Bet laime nav jāmeklē kaut kur tālumā, tā ir iekšēja sajūta."

Izrādē "Cilvēks no Podoļskas" piedalās arī aktieri Vadims Bogdanovs, Mihails Samodahovs, Viktors Jancevičs, Māris Korsiets. Izrādes scenogrāfe un kostīmu māksliniece ir Sintija Jēkabsone, horeogrāfe – Jana Jacuka. Izrādes skaņu dizainu veidoja Staņislavs Šimanskis, gaismu mākslinieks - Sergejs Vasiļjevs.

Tuvākā izrāde – 23. novembrī.