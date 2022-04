Foto: Komiskā melodrāma 'Garās brīvdienas' Daugavpils teātri

Daugavpils teātrī 1. aprīlī notika pirmizrāde komiskai melodrāmai krievu valodā "Garās brīvdienas".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Amerikāņu dramaturga Sema Bobrika luga "Brīvdienu komēdija" (Weekend Comedy), kuru viņš sarakstīja kopā ar pirmo sievu Džīnu Bobriku, ataino situāciju, kurā atpūtas namiņa īpašnieces pieļautā kļūda, izīrējot to diviem pāriem vienlaicīgi, kļūst par liktenīgu pagrieziena punktu abu pāru attiecībās.

Iestudējuma galvenie varoņi, Džeksonu pāris jau 23 gadus ir pavadījuši laulībā. Pegija ir nogurusi no ikdienas rutīnas un sapņo atjaunot attiecībās agrāko dzirksti, tieši tāpēc viņa beidzot pierunā vīru Frenku pavadīt brīvdienas divvientulībā. Savukārt otrs pāris, kurš namiņā ierodas nedaudz vēlāk, ir neprātīgi iemīlējušies jaunieši Tonijs un Džila, kuri kopā bauda bezrūpīgu dzīvi un vēlas nosvinēt savu attiecību trešo gadadienu. Kopā pavadītās brīvdienas, kurās netrūkst saspīlējuma vecuma starpības un uzskatu atšķirību dēļ, liek abiem pāriem paraudzīties uz savām attiecībām no cita skatu punkta, apgriežot kājām gaisā turpmāko dzīvi. "Viss mainās. Arī mīlestība," atzīmē viens no izrādes varoņiem, taču komiskā melodrāma "Garās brīvdienas" parāda, ka tas nebūt nenozīmē kaut ko sliktu.

Foto: Džeina Saulīte

"Skatītājiem – gan tiem, kas dzīvojuši laulībā ilgāku laiku, gan tiem, kas tikko precējušies vai vēl par to domā, – būs ko padomāt," piebilst iestudējuma režisors Oļegs Šapošņikovs un cer, ka izrāde iedarbosies uz skatītājiem kā grupas terapijas seanss, kurā jautrais stāsts liks aizdomāties par laulāto dzīves problēmām, savukārt kopīgie smiekli kļūs par dziedniecisku līdzekli.

"Amerikāņu dramaturga lugas varoņos skatītāji noteikti varēs atpazīt sevi," tā uzskata aktieris Viktors Jancevičs, kurš izrādē atveido spītīgo Pegijas vīru Frenku, kurš, neskatoties uz ārējo vienaldzību, ļoti rūpējas par savas ģimenes saglabāšanu. Savukārt romantiķes Džilas lomas izpildītāja Zanda Mankopa atzīmē, ka šī izrāde parāda, ka vienmēr ir vērtīgi mācīties no citu cilvēku pieredzes.

Izrādē piedalās Žanna Lubgāne, Viktors Jancevičs, Zanda Mankopa, Nikolajs Gedzjuns. Radošajā komandā: režisora asistents Māris Korsiets, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Inga Bermaka, gaismu mākslinieks Sergejs Vasiļjevs. Lugas tulkojuma autors ir Viktors Vebers. Izrāde paredzēta skatītājiem no 16 gadu vecuma.

Nākamā izrāde notiks 14. aprīlī pulksten 18.30. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.