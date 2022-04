Ģertrūdes ielas teātris un Rēzeknes 'Joriks' apmainīsies viesizrādēm

Aprīļa izskaņā Ģertrūdes ielas teātris (ĢIT) un Rēzeknes teātris "Joriks" viesosies viens pie otra – 29. aprīlī ĢIT būs Mārtiņa Eihes iestudētās "Kaijas" viesizrāde, savukārt 30. aprīlī ar Janas Jacukas izrādi "Baiļu rutīna" ĢIT dosies uz Rēzekni.

Režisors Mārtiņš Eihe iestudējumā "Kaija", kas ĢIT tiks rādīta 29. aprīlī pulksten 19, apvieno visu Rēzeknes teātra "Joriks" aktieru ansambli. Izrāde iestudēta bilingvāli – latviešu un krievu valodā –, bet fināls katrā izrādē, iespējams, atšķirsies. Kā vēsta teātra pārstāvji, tas ir skumjš mīlas stāsts, ko Antons Čehovs savā laikā nodēvējis par komēdiju. Vai tajā vispār var būt kaut kas smieklīgs? Dažādu cilvēku likteņi, cerības, sapņi un pāri visam mīlestība – ciešanu un sāpju pilna, formāla un vajadzīga.

Lomās: Sandija Dovgāne, Jana Ļisova, Tatjana Suhiņina-Pecka, Jekaterina Garfunkele, Larisa Beilo, Kārlis Tols, Vladimirs Petrovs, Edvīns Klimanovs, Genādijs Voronovs un Aivars Pecka.

Foto: Viktorija Grappa

30. aprīlī pulksten 18 ar ĢIT izrādes "Baiļu rutīna" viesizrādi tiek uzsākts laikmetīgās dejas viesizrāžu cikls Latgales reģionā, sadarbojoties Horeogrāfu asociācijai un Rēzeknes teātrim "Joriks". Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu Rēzeknē tiks rādīti vairāki laikmetīgās dejas darbi.

Horeogrāfes Janas Jacukas solo darbs ir personisks stāsts par spēku būt "vājajam" dzimumam. Teksta autore, horeogrāfe, izpildītāja: Jana Jacuka.

"Kad iestājas bailes, iestājas klusums. Bet šajā izrādē Jana runā un ieved pasaulē, kur bailes nav vājuma pazīme, bet izdzīvošanas metode. Baiļu rutīna ir kļuvusi par Janas ikdienas dzīves sabiedroto, bet vai tā tam būtu jābūt? Cik pasargāta ir jauna meitene pieaugot? Kā drošākā vieta var kļūt par bīstamāko? Par ko mēs runājam un par ko klusējam?" raksta izrādes veidotāji.

Savukārt 5. maijā pulksten 19 ĢIT būs skatāma teātra "Joriks" izrāde "Mouls", kur skatītāji tiek aicināti piedalīties ceļojumā no aizvēstures līdz mūsdienām. No māla pikas līdz lauskām. No bērna, kurš apmeklējis vienu keramikas nodarbību, līdz māksliniekam, kurš materiālam atdevis visu dzīvi. Izrāde balstīta intervijās ar šodienas keramiķiem un stāstos par jau aizgājušiem Latgales podniekiem. Latvijas kultūras kanonā iekļautā Latgales podniecība tuvplānā atklāj vērtību maiņu vēsturi, laikmetu mirstību, tradīciju sajaukšanos, cilvēka centienus visos laikos apvienot izdzīvošanu ar skaistā radīšanu.

Režisors: Mārtiņš Eihe. Piedalās: Liena Šmukste, Liene Skrebinska, Jānis Kronis (Kvadrifrons).

Plašāka informācija par izrādēm un biļešu iegādi - www.git.lv un www.teatrisjoriks.lv.