ĢIT ar izrādi 'Anna: Люболь' viesosies Tolstoja teātra festivālā Krievijā

Jūlija sākumā Ģertrūdes ielas teātris dosies uz Krieviju, kur 5. jūlijā Ļevam Tolstojam veltītā starptautiskā teātra festivālā spēlēs izrādi "Anna: Люболь" pēc romāna "Anna Kareņina" motīviem, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Festivāls notiek Tulas reģionā Ļeva Tolstoja muzeja "Jasnaja Poļana" teritorijā, kur zem klajas debess īpaši izveidoti vairāki spēles laukumi; tā programmu veido Pāvels Rudņevs, viens no vadošajiem teātra kritiķiem un pētniekiem Krievijā. Pirmoreiz Tolstoja festivāls notika 2016. gadā ar nosaukumu "Tolstoy Weekend", kad vadošie Krievijas teātri izrādīja iestudējumus, kas balstīti Ļeva Tolstoja daiļradē, nākamajā gadā festivāls jau iemantoja starptautisku statusu. Šogad Tolstoja teātra festivāls notiks no 4. līdz 7. jūlijam, kur līdzās Ģertrūdes ielas teātra izrādei ""Anna: Люболь" būs redzamas vēl divas konceptuāli atšķirīgas "Annas Kareņinas" skatuves versijas no Krievijas un Bulgārijas. Vairāk par festivālu var uzzināt šeit.

"Anna: Люболь", kas ir Marijas Linartes debija režijā, pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada maijā, piedāvājot ironiski rotaļīgu versiju par Annas Kareņinas mīlestības traģēdiju. Veidojot romāna dramatizējumu, Marija Linarte un Anete Konste pievērsās romāna galvenās varones iekšējām izjūtām un dilemmām. Anna apjūk izvēlē starp diviem vīriešiem. Cenšas eksistēt starp realitāti un savu subjektīvo uztveri. Kā atrast līdzsvaru un pieņemt pareizo lēmumu?

Radošā komanda. Režija: Marija Linarte. Dramaturģija: Anete Konste un Marija Linarte. Spēlē: Artis Drozdovs, Kaspars Dumburs, Pauls Iklāvs, Iveta Pole, Edgars Samītis un Liena Šmukste. Horeogrāfija: Rūdolfs Gediņš. Vizuālais tēls: Krišjānis Elviks un Laura Jančauska. Gaismu dizains: Jūlija Bondarenko. Skaņa: Māris Butlers.

Rīgā, Ģertrūdes ielas teātrī "Anna: Люболь" rādīs arī nākamajā sezonā. Biļetes pieejamas uz izrādi 7. oktobrī ĢIT tirdzniecības sistēmā.