Jaunais Rīgas teātris veidos brīvdabas izrādi 'Ķīniešu stāsti'

Pirms brīža, kad skatītāji drīkstēs atgriezties teātros, visticamāk būs pārejas periods (šovasar vai pēc gada), kura laikā publika varēs pulcēties brīvdabas izrādēs. Jaunais Rīgas teātris sāk darbu pie brīvdabas izrādes sava teātra pagalmā Miera ielā - ĶĪNIEŠU STĀSTI. Ielūkosimies jaunas civilizācijas kalvē, kas jau no 2014. gada darbojas Ķīnā. Ambīcija ir izveidot jaunu cilvēku, kura rīcība balstīsies uz augstiem morāliem un ētiskiem principiem. Šo cilvēku mēs noteikti satiksim pēc pandēmijas beigām. Vai esam gatavi? Ieskats cilvēka grūtajā ceļā uz sevi. Ķīnas izgudrojums - ideāla sabiedrība, kuru regulē sociālo punktu sistēma. Dramaturģija - Margarita Zieda Režisors - Alvis Hermanis Piedalās - JRT aktieri

