Jaunajā sezonā 'Kvadrifrons' piedāvās izrādes par vēlēšanām, prostatas vēzi un jaunības maksimālismu

Teātra trupa "Kvadrifrons" uzsāk savas darbības piekto sezonu, izziņojot 2022./2023. gada sezonas jaunumus. Jauno sezonu plānots atklāt ar režisores Paulas Pļavnieces politiskā rasola izrādi "Vēlēšanās", kas pirmizrādi piedzīvos 30. septembrī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izrāde "Vēlēšanās" ir politisks stendaps ar pavāršova elementiem, ko "Kvadrifrona" komanda veidojusi izrādīšanai Latvijas vidusskolās. Saeimas vēlēšanu priekšvakarā tā pirmo un vienīgo reizi plašākai publikai būs skatāma Tallinas kvartālā, kultūrtelpas "Tu jau zini kur" telpās.

Izrādes laikā skatītāji aktiera Jāņa Kroņa vadībā iepazīsies ar rasola recepšu un Saeimas sasaukumu vēsturi, piedzīvos politiskas aģitācijas un provokācijas, kā arī piedalīsies aizklātā balsojumā, kurā kopīgi lems par populāro salātu ideālās receptes sastāvdaļām.

"Mūsu iecere bija radīt tādu izrādi vai lekciju, vai pavāršovu par politiku, kādu paši būtu gribējuši dzirdēt vidusskolā. Tādu, lai mūsu interese par līdzdalību politikā neveidotos pati no sevis tikai vairākus gadus pēc pilngadības sasniegšanas, bet, lai mēs jau no agras jaunības spētu izvēlēties to, kādā valstī gribam dzīvot un kādas vērtības pārstāvēt. Izrāde "Vēlēšanās" būs kā maza rokasgrāmata vai pirmās palīdzības komplekts jauniešiem, kļūstot par pilngadīgiem balstiesīgiem indivīdiem," stāsta izrādes režisore Paula Pļavniece.

Oktobra beigās pirmizrādi piedzīvos Elīnas un Rūdolfa Gediņu iestudējums "Es eju ārā dārzā", kas ir slavas dziesma ambīcijām, spēkam tiekties pēc diženuma, viduvējībai un drosmei būt apmierinātam. Ikkatrs, kurš eksistē, ir episks varonis, un tā darbi ir varoņdarbi. Izrāde sakņojas tās autoru frustrējošās pārdomās par savu vietu skatuves mākslas hierarhiskajā struktūrā gan kā diviem individuāliem profesionāļiem, gan kā tieši kustību režiju pārstāvošiem māksliniekiem.

Foto: Publicitātes attēls

Izvērtējot savu līdzšinējo darbību un nākotnes mērķus, viņi ir definējuši jautājumus, kuri palīdz neapmaldīties. Jautājumus par to, vai es atrodos savu sapņu, ambīciju un laimes centrā vai perifērijā? Ko es mēģinu panākt, no kā mēģinu aizbēgt un vai vispār manu rīcību nevada jau sen neaktuālas mērķtiecības izraisīta inerce? Izrāde tiks izrādīta trupas pagaidu mājvietā - Zeļļu ielā 25.

2022. gada novembrī pirmizrādi piedzīvos lielformāta mūzikas teātra darbs Reiņa Botera režijā. Izrāde vēstīs par vīrieša cīņu ar prostatas vēzi un to, kā šī diagnoze ietekmē viņa un viņa tuvāko dzīvi. Izrādes muzikālo noformēju veidos grupa "Tesa", kas saņēmusi balvu "Zelta mikrofons 2021" kategorijā "Gada metāla mūzikas albums".

Izrāde būs skatāma ierobežotu skaitu reižu, un tā būs daļa no vīriešu veselības mēneša, kas ik gadu norisinās novembrī. Kopā ar grupu "Tesa" skatuvi apdzīvos divi horeogrāfi - "Dejas balvu 2017-2018" saņēmusī Agate Bankava un Valērijs Olehno. Par izrādes vizuālo tēlu rūpēsies scenogrāfe un video māksliniece Katrīna Neiburga un kostīmu māksliniece Berta Vīlipsone.

"Onkoloģiskas saslimšanas manā ģimenē šo tēmu man padarījušas arvien aktuālāku. Personīgās pieredzes liek domāt par onkoloģijas izplatību mūsu sabiedrībā, par to, kā cilvēki, kas ar šo slimību saskaras, ar to sadzīvo, un kā medicīnas sistēmas sasniegumi un trūkumi spēj ietekmēt šo pieredzi, kas tik ļoti saistīta ar brīžiem nenovēršamu nāves tuvošanos, sāpēm un brutālām ķermeniskām pārmaiņām. Tas ir gan psiholoģiski, gan fiziski smags laiks pašiem onkoloģijas pacientiem un arī viņu tuviniekiem, kuri ar šo šokējošo ziņu un ikdienu sadzīvo, kā vien spēdami," komentē izrādes režisors Reinis Boters.

Gada izskaņā "Kvadrifrons" plāno atstāt pagaidu mājvietu Zeļļu ielā 25 un pārcelties atpakaļ uz Rīgas cirka ēku Merķeļa ielā, kur kopā ar Rīgas cirka māksliniekiem piedalīsies Ziemassvētku eglītes veidošanā, kā arī veidos sezonas otrās puses jauniestudējumus.