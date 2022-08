Jubileju svin leļļu māksliniece Anita Znutiņa-Šēve

Šī gada 13. augustā 65 gadu jubileju svin Latvijas Leļļu teātra māksliniece Anita Znutiņa-Šēve, vēsta jubilāres kolēģi.

Anita Znutiņa-Šēve absolvējusi Maskavas Dailes teātra-studijas scenogrāfijas nodaļu (1981). Strādājusi par mākslinieci Dailes teātrī (1981–1985) un Nacionālajā teātrī (1985–2003), bet kopš 2003. gada ir Latvijas Leļļu teātra māksliniece.

Anita pati atzīst, ka dzīvē ik pa brīdim notiek kāda neparedzama nejaušība, kas acīmredzot tomēr bijusi paredzēta, un iedod cilvēka dzīvei jaunu un labu virzienu.

Foto: No Leļļu teātra arhīva

Kā raksta viņas kolēģi, nejaušība bijusi arī viņas satikšanās ar lellēm. Anita Znutiņa-Šēve ienāca Leļļu teātrī brīdī, kad Nacionālajā teātrī notika rekonstrukcija. Anita stāsta: "Varu būt pateicīga Elzai Radziņai un Oļģertam Šalkonim. Viņiem bija izrāde pēc Gistava Flobēra un Žoržas Sandas vēstulēm "Mīļo skolotāj!", pie kuras noformējuma biju strādājusi. Tika nolemts, ka šo izrādi pa teātra remonta laiku rādīs kaimiņteātrī – "Lellēs". Aizgāju viņiem līdzi." Te Anita satika Leļļu teātra literārās daļas vadītāju un sabiedrisko attiecību speciālisti Dainu Strelēvicu, kura pastāstīja, ka teātris tieši meklējot galveno mākslinieku. Nesen no šī amata pienākumiem bija atteicies teātra līdzšinējais mākslinieks Pāvils Šenhofs.

Ar viņa uzmundrinājumu, iedrošinājumu un modru uzraudzību Anita iepazina leļļu pasauli – to uzbūvi, vadīšanas principus. Gadu gaitā viņa ir kļuvusi par lietpratīgu leļļu pazinēju un izdomājusi visdažādāko mehānismu un materiālu lelles, radījusi tērpus un scenogrāfiju neskaitāmiem skatuves stāstiem. Kā saka māksliniece: "Viss ir atkarīgs no cilvēka gribas – vai viņš vēlas to apgūt, vai nevēlas. Vai viņš grib saprast lelli, šo nedzīvās matērijas objektu, kas jāatdzīvina. Turklāt atšķirībā no pieaugušo teātra, šeit māksliniekam ir jāiesaista daudz vairāk fantāzijas. Atrasties leļļu teātrī ir kā iekāpt pavisam citur. Tā ir kā maģiska dimensija, kas tevi ievelk."

Foto: No Leļļu teātra arhīva

Māksliniece radījusi lelles un scenogrāfiju daudzām iemīļotām izrādēm - "Joka pēc alfabēts", "Sniega karaliene", "Lellīte Lolīte", "Kas notiek Dižmežā", "Princese uz zirņa", "Pasaka par Diegabiksi", "Buratino piedzīvojumi", "Rūķīši un Mežavecis", "Runcis zābakos", "Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta", "Karmena. Sievietes versija". Tās ir tikai dažas no izrādēm, kurās Anita pielikusi savu mākslinieces roku, uzburot pasauli, kas modina bērnu iztēli un mīlestību uz teātri.

Latvijas Leļļu teātra kolektīvs sveic mākslinieci svētkos un novēl drosmīgas idejas, aizraujošus iestudējumus un gandarījumu, skatot savus darbus atdzīvojamies uz skatuves.