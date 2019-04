Kirils Serebreņņikovs saņēmis 'Zelta masku' kā labākais režisors

Prestižā Krievijas teātra prēmija "Zelta maska" otrdien, 16. aprīlī, piešķirta Kirilam Serebreņņikovam kā labākajam režisoram par izrādi "Mazās traģēdijas" (Маленькие трагедии), kā arī par labāko baleta iestudējumu atzīts viņa "Nurejevs" ( Нуреев), ziņo Krievijas mediji.

"Liels paldies. Nominēti bija tik daudz cienījamu režisoru, mums valstī ir daudz labu režisoru. Es ceru, ka balvu jūs man piešķīrāt tāpēc, ka jums tik tiešām patika izrāde," balvas saņemšanas brīdī sacīja Serebreņņikovs. Tāpat viņš pateicās komandai, kas "darīja visu bez manis, bet tagad ar mani".

Serebreņņikovs arīdzan piemetināja, ka Aleksandrs Puškins ir piemērots visiem dzīves gadījumiem: "Kad tu esi brīvs, kad atrodies mājas arestā – viņš ir piemērots!" Režisors novēlēja, lai teātra sabiedrība visiem spēkiem sargātu mākslinieka brīvību.

Izrādes "Mazās traģēdijas" pamatā ir četras Puškina lugas – "Mocarts un Saljēri", "Skopais bruņinieks", "Akmens viesis" un "Dzīres mēra laikā".

Tāpat kopā ar visu uzveduma komandu viņš saņēma arī "Zelta masku" par baletu "Nurejevs", kas vēsta par baletdejotāju Rūdolfu Nurejevu, kurš 1961. gadā pārbēga no Padomju Savienības uz Rietumiem.

Jau ziņots, ka 8. aprīlī, Maskavas pilsētas tiesa no mājas aresta atbrīvojusi Gogoļa centra māksliniecisko vadītāju režisoru Kirilu Serebreņņikovu, kurš apsūdzēts par 133 miljonus rubļu (1,8 miljonus eiro pēc pašreizējā kursa) piesavināšanos, kas no valsts līdzekļiem piešķirti vienam no Maskavas Gogoļa centra teātra projektiem. Mājas arestā viņš atradās kopš 2017. gada augusta.