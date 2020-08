Trešdien, 2. septembrī, no pulksten 18.30 līdz 20.00 "Facebook" tiešraidi piedzīvos Latvijas Leļļu teātra brīvdabas radio "Balkona balsis", kas turpmāk skanēs katra mēneša pirmajā trešdienā. Pēc veiksmīga eksperimenta sezonas noslēgumā, kad ar improvizētu radio pārraidi tika atklāta Latvijas Leļļu teātra pagalma izstāde, projekta komanda nolēmusi šo ieceri pilnveidot un turpināt regulāri.

Kā vēsta Leļļu teātra pārstāve Rūta Petrauska, talantus sevī atklājuši trīs teātra aktieri – Dace Vītola, Miķelis Žideļūns un Artūrs Putniņš. "Darbs ar balsi leļļu teātra aktieriem nav nekas jauns, tieši pretēji – daudzus no viņiem skatītāji labāk pazīst nevis pēc izskata, bet tieši balss variācijām, ko var dzirdēt ne vien teātra izrādēs, bet arī bērnu pārraidēs, multfilmās, pilnmetrāžas animācijas filmās. Realizējot sapni par savu radio raidījumu, aktieri reizi mēnesī veidos ģimenēm domātu sarunu un dziesmu programmu, kurā runās par tēmām, emocijām un situācijām, kas ir aktuālas lielu un mazu cilvēku ikdienā. Raidījumā būs iespēja dzirdēt gan dziesmas un skaņdarbus no Leļļu teātra mūzikas arhīva, gan amizantas epizodes no teātra ikdienas dzīves, kas parasti skatītājam paliek apslēptas," stāsta Petrauska.

Aktieri, gatavojoties "Balkona balsu" pirmajai regulārajai sezonai, neslēpj savu entuziasmu. "Jau kopš pusaudža gadiem esmu gribējis būt radio dīdžejs, tas likās kaut kas maģisks un ļoti intriģējošs. Beidzot man ir iespēja izmēģināt, kā tas ir. "Balkona balsis" dod mums iespēju doties pie sava skatītāja citā, jaunā veidā. Uzrunāt savu auditoriju citādi, kā ierasts. Cerams, tas ļaus mums atrast jaunus skatītājus, jeb šajā gadījumā – klausītājus," atklāj Artūrs Putniņš.

Aktrise Dace Vītola uzņēmusies programmas veidotājas un mūzikas redaktores lomu. Pavadot garas stundas pie arhīva materiāliem, viņas mērķis ir uziet sen aizmirstus leļļu teātra skanošos dārgumus. Bez Daces muzikālās gaumes un zināšanām nebūtu iespējama vairāku izrāžu dziesmu albumu tapšana pēdējā desmitgadē, un gūtā pieredze radio projektam izrādījusie ļoti noderīga.

"Man radio formāts vienmēr ir bijis saistošs. Mājās bērnībā tētis "ganīja" Luksemburgas radio un vecmāmiņa klausījās radio raidlugas. Vakara pasaciņa Harija Misiņa balsī bija obligāta, arī "Antons Trīcvaidziņš" un "Stāsts par Cienīgi Lēnīgo un Durstīgi Dzēlīgo" Arnolda Liniņa lasījumā, kuru pati pēc tam spēlēju uz skatuves mūsu teātrī. Vēlāk "Dzirkstele" un "Dzīves ritmi mūzikā", tagad "Zināmais nezināmajā", "Lieliskais Piecinieks", traģikomisks akcents LR1 ir "Brīvais Mikrofons", kuru arī mēdzu klausīties tipāžu kolekcijai. SWH "Braucamlaiks", Freda "Mazā sestdiena", LR 5 ar savu akciju "Dod pieci"... Skolas laikā darbojos radio teātrī "Pūpolītis", kuru vadīja Vera Singajevska. Pēc tam arī "Pionieru radioavīzē" mazu brīdi. Milzīgs sprādziens bija radio SWH ienākšana radio aparātos – gan satura, gan dinamikas ziņā. No valsts radio es ņemtu izglītojošo daļu, kas saistīta ar autorraidijumiem, radio lugas, no komercradio – dinamiku, aso reakciju, kas man ir saistoša," stāsta Dace Vītola. "Sarunā ar klausītāju nav jēgas izlikties, jo balss tāpat nodod falšumu, klausītājs veido savu tēlu no tā, kā un ko pasniedz, stāsta dj. Katras balss tembrs atšķiras un katrai balsij ir savs klausītājs. Tas, savā ziņā, sasaucas ar mūsu tiešo darbu izrādēs, kurās aktieri nav redzami."

Tiešraidi 2. septembrī būs iespējams skatīties Latvijas Leļļu teātra "Facebook" profilā. Turpat iespējams noklausīties 31. maija raidījuma ierakstu.