LNOB tiešsaistes programmu aprīlī turpinās viencēlieni

Aprīlī Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) izrādes tiešsaistē turpinās četri viencēlieni programmā "Vienā elpas vilcienā!", portālu "Delfi" informē LNOB pārstāve Irbe Treile.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skatītājiem būs iespēja izbaudīt publikas un kritikas augstu vērtētus iestudējumus – Džakomo Pučīni operu "Vīlas" (no 2. aprīļa), Rudžero Leonkavallo operu "Pajaci" (no 9. aprīļa), Morisa Ravela un Kšištofa Pastora baletu "Bolero" (no 16. aprīļa) un Džakomo Pučīni operu "Džanni Skiki" (no 23. aprīļa). Visi ieraksti būs skatāmi līdz 30. aprīlim.

Džakomo Pučīni pirmā un reti iestudētā opera "Vīlas" ir dejiska teika par lauztām sirdīm un gariem. Anna un Roberto iecerējuši precēties, bet līgavaini savaldzina cita. Anna mirst. Pamesto sieviešu garu – vīlu – atriebība ir nežēlīga.... Iestudējumu veidojuši diriģents Modests Pitrens, režisors Viesturs Kairišs, scenogrāfs Reinis Dzudzilo, kostīmu māksliniece Krista Dzudzilo. Galvenajās lomās – Evija Martinsone, Ēriks Fennels un Kosma Ranuers.

Foto: Agnese Zeltiņa

Rudžero Leonkavallo opera "Pajaci" vēsta par mīlas trīsstūri nelielā ceļojošu komediantu trupā – aktieri Kanio, viņa sievu Nedu un meitenes mīļāko Silvio, greizsirdību un nodevību. Iestudējumu radījuši diriģents Jānis Liepiņš, režisors Aiks Karapetjans, scenogrāfs un gaismu mākslinieks AJ Vaisbārds, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternka. Galvenajās lomās – Sergejs Poļakovs, Tatjana Trenogina un Vladislavs Suļimskis.

Morisa Ravēla šedevru "Bolero" ugunīgā dejas valodā tulkojis pasaulē un Latvijā iemīļotais poļu horeogrāfs Kšištofs Pastors. Kaislīgās mūzikas pavadībā izrādē mutuļo kaisle, pašapziņa un noslēpums starp vīrieti un sievieti. Pie diriģenta pults Mārtiņš Ozoliņš, solisti – Alise Prudāne un Raimonds Martinovs.

Džakomo Pučīni opera "Džanni Skiki" pēc sākotnējās ieceres balstīta Dantes "Dievišķās komēdijas sižetā", ironiski atklājot cilvēku alkatību un mantkārību. Līdzās radinieku ķildām un viltīgām krāpšanām, dalot mantojumu, kāds mīlas pāris pamanās rast arī savu laimi. Uzveduma radošajā komandā strādāja diriģents Modests Pitrens, režisors Viesturs Kairišs, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Ieva Jurjāne. Titullomā – Kosma Ranuers.

Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs. Katru ierakstu lietotāja profilā noteiktajā laikposmā varēs skatīties neierobežotu reižu skaitu.