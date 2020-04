Londonas 'The Globe' piedāvā bez maksas noskatīties Šekspīra 'Hamletu'

Leģendārais Londonas teātris "Shakespeare's Globe" jeb "The Globe" koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmijas laikā piedāvā bez maksas savā "Youtube" kanālā noskatīties Viljama Šekspīra lugas "Hamlets" 2018. gada iestudējumu.

Izrādes ieraksts skatītājiem būs pieejams līdz svētdienai, 19. aprīlim. Lai gan leģendārā teātra iestudējums tiek piedāvāts bez maksas, teātris lūdz ikvienu skatītāju ziedot tā pastāvēšanai, jo šobrīd tā durvis līdzīgi kā daudzām kultūras iestādēm pasaulē, apmeklētājiem ir slēgtas. Vairāk par ziedošanas iespējām – teātra mājaslapā.

Piedāvātā "Hamleta" iestudējuma režisores ir Federeja Holmsa (Federay Holmes) un Ella Vaila (Elle While), kuras iestudējumu viedojušas, ievērojot dzimumu līdztiesību. Titullomā – aktrise un "The Globe" mākslinieciskā vadītāja Mišela Terija (Michelle Terry). Arī atsevišķas citas tradicionāli vīriešu lomas šajā "Hamleta" versijā spēlē sievietes.

"The Globe" ir viens no zināmākajiem Londonas teātriem. Teātris, kāds tas ir pazīstams šodien, tika atklāts 1997. gadā, tomēr tā vēsture sniedzas līdz pat Elizabetes I laikam, kad "The Globe" piederēja paša Viljama Šekspīra trupai. Pirmā teātra ēka tika uzcelta 1599. gadā, taču jau pēc 14 gadiem nodega. Ugunsgrēkā tika iznīcināti arī visi Šekspīra manuskripti. 1614. gadā teātris tika atjaunots, bet 1644. gadā izdemolēts.

Jau 20. gadsimta 70. gados ideju atjaunot vēsturisko teātri, kurā strādāja dižais dramaturgs sāka attīstīt amerikāņu aktieris un režisors Sems Vanameikers. Viņa iecere bija no jauna uzcelt teātri, kas būtu maksimāli līdzīgs tam, kāda bija tā ēka 16. un 17. gadsimtu mijā, būvniecībā izmantojot arhīvu materiālus par to kā ēkā izskatījusies 1599. un 1614. gadā. Šodien "The Globe" ēka atrodas Temzas upes dienvidu krastā aptuveni 230 metrus no vietas, kur Elizabetes I laikā darbojās Šekspīra trupa. Teātra nama konstrukcija ir no angļu ozola, skatītāju sēdvietas ir parasti koka soli un tā ir vienīgā ēka Londonā, kurai mūsdienās ir niedru jumts. Arī izrādes tiek iestudētas maksimāli pietuvināti Šekspīra laikam – bez prožektoriem, mikrofoniem, ierakstītas mūzikas, utt.

Pēc "Hamleta" iestudējuma "The Globe" "Youtube" kanālā no 20. aprīļa līdz 3. maijam būs skatāms traģēdijas "Romeo un Džuljeta" 2009. gada iestudējums, bet tam sekos komēdijas "Sapnis vasaras naktī" 2013. gada iestudējums, kas būs skatāms no 4. līdz 17. maijam.