Nastavševs Rīgas Krievu teātrī iestudējis tiešsaistes izrādi 'Melnraksts'

Režisors Vladislavs Nastavševs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī iestudējis tiešsaistes izrādi "Melnraksts" pēc krievu rakstnieka Sergeja Uhanova lugas ar tādu pašu nosaukumu motīviem.

Kā raksta teātra pārstāvji, izrāde būs par saistību starp laikiem, cilvēkiem un spokiem.

Iestudējuma pirmizrāde gaidāma 29. maijā pulksten 19 platformā "Zoom".

Kā akcentē Rīgas Krievu teātra pārstāvji, šī būs pirmā reize 136 gadu teātra pastāvēšanas laikā, kad par izrādes platformu kļūs internets. Sergeja Uhanova, mūsdienu krievu dzejnieka, prozaiķa un dramaturga luga esot kā radīta šādam radošam eksperimentam.

"Skatītājus sagaida ne tikai paradoksāls, ironisks un daudzšķautnains stāsts par jūtām un saprātu, bet arī principiāli jauns formāts," vēsta teātra pārstāvji.

"Mēs visi dzīvojam spoku un ēnu ieskauti: atmiņas un pārdomas, pieredze un fantāzijas, nožēla un cerības ir neatņemama realitātes daļa. Bet dažkārt tā ir vienīgā iespējamā realitāte, vai tas būtu pēc mūsu izvēles, vai tāpēc, ka izvēles nav. Lai gan vienmēr iespējams sākt no baltas lapas. Protams, ja izdosies.

Šīs lugas varoņiem viens otram noteikti ir ko teikt: ģimenes noslēpumu, kaislību un dīvainību viņu dzīvēs pietiktu vairākiem seriāliem. Jo vairāk, ja katrs no viņiem uzskata, ka viņam ir tiesības pārrakstīt scenāriju pēc kārtējās sērijas, pārslēdzoties no detektīva uz melodrāmu un no mistikas uz komēdiju. Nozīmju, kalambūru un slēptu citātu labirints apaug ar katru sižeta pavērsienu, bet mums vien atliek minēt, kāds būs fināls, un sekot varoņiem labirinta sirdī," rakstīts izrādes pieteikumā.

Mūsdienu krievu autors Sergejs Uhanovs ir dzejnieks, prozaiķis, dramaturgs, trīs grāmatu autors, autors arī virknei publikāciju literārajos žurnālos un online medijos. Viņa teksti izmantoti vairākās izrādēs un performancēs Krievijā un Latvijā. Viens no kuratoriem programmā To Stage Per Forma (G.Tovstonogova Lielais Dramatiskais Teātris, 2019.gadā), starptautisko mākslas festivālu dalībnieks.

Izrāde Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī top kopīgā projektā ar Starptautisko Vasaras mākslas festivālu "Točka dostupa".

Izrādē piedalās: Veronika Plotņikova, Darja Fečina, Maksims Busels, Dana Bjorka, Anatolijs Fečins.

Biļetes uz pirmizrādi iespējams iegādāties www.bezrindas.lv