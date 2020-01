Nastavševs un 'Orbīta' veido izrādi Rīgas Krievu teātrī

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī 1. februārī pirmizrādi piedzīvos režisora Vladislava Nastavševa un tekstgrupas "Orbīta" veidotā traģikomēdija "Piecas dziesmas pēc atmiņas", portālu "Delfi" informē Rīgas Krievu teātra pārstāvji.

Jaunais Vladislava Nastavševa iestudējums tapis pēc tekstgrupas "Orbīta" radītās lugas motīviem, kas tika uzrakstīta īpaši pēc teātra pasūtījuma, veltīta valodas un atmiņas mijiedarbībai.

Iestudējuma režiju un arī mūziku veido Vladislavs Nastavševs, bet kostīmus un scenogrāfiju – "Orbīta".

"Vai atceries..? Šis savtīgais jautājums sarunās dzirdams visai bieži. Kāpēc savtīgais? Tāpēc, ka dažādi cilvēki vienus un tos pašus notikumus atceras savādāk. Vai arī, neatceras. Tādā veidā dažkārt veidojas paralēlās pasaules...

Ar lugas varoņiem atgadījās tieši tas: "Vai atceries..?" – un tagad viņi tiešām cenšas kaut ko atcerēties. Sākas no vienas puses patiesi komisks, no otras smeldzīgi aizkustinošs ceļojums personīgo atmiņu pažobelēs: varoņi dodas uz savu mērķi, piemērot dažādas maskas, apkopojot atmiņu fragmentus, balstoties uz asociācijām, griežoties pie zinātniskiem pētījumiem, izmantojot profesionāla dziednieka palīdzību, un sacerot pat apsveikumus jubilejās. Protams, jautājums, vai ir vērts atcerēties to, kas aizmirsies, paliek vienmēr. Taču... neatcerēsies – neuzzināsi, vai ne?" šādi izrādi piesaka tās veidotāji.

Iestudējumā piedalās Rīgas Krievu teātra aktieri Aleksejs Korgins, Ņina Ņeznamova, Igors Čerņavskis, Maksims Busels, Dmitrijs Palēss un Dana Bjorka.

Rīgas Krievu teātrī jau skatāma Vladislava Nastavševa iestudētā izrādē "Mēdeja" ar Gunu Zariņu titullomā. Savukārt tekstgrupai "Orbīta" šī būs debija teātrī. "Orbīta" ir Latvijas krievu literātu starpdisciplināra apvienība. Tajā darbojas Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs, Artūrs Punte un Aleksandrs Zapoļs.