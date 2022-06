Notiks starptautiskais festivāls 'Laiks dejot'; tēma – 'draugi'

No 12. līdz 21. jūnijam Rīgā un Stāmerienā ar daudzveidīgu izrāžu un meistarklašu programmu norisināsies starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls "Laiks dejot".

Festivāls, kas aizsācies 1998. gadā un ieguvis atpazīstamību gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā, šogad pievērsīsies tēmai "draugi", uzsverot, cik būtiski ir atbalstīt citam citu, uzturēt draudzību un satikties, portālam "Delfi" vēsta festivāla rīkotāji.

Festivāla draugi un draugu draugi – individuāli mākslinieki un apvienības – uz Latviju ceļos no tādām valstīm kā Lietuva, Igaunija, Šveice, Ziemeļmaķedonija, Somija, Tanzānija, Horvātija, Norvēģija, Apvienotā Karaliste, Francija, Zviedrija un ASV. Festivāla organizatori cer, ka pievienoties varēs arī mākslinieki no Ukrainas, kas, būdami karaklausības vecumā, joprojām gaida atļauju izceļot no valsts.

"Laiks dejot" 2022. gada tēma izaugusi ne tikai no pandēmijas radītās nošķirtības, kas aktualizējusi draudzības nozīmi, bet arī no ilggadīgā festivāla atmosfēras. "Mēs mēģinām ļaut iedzīvoties mūsu vidē, dzīvē, mākslā, skaistajā Latvijā. Festivāls ir ģimenisks, draudzīgs. Nekad nav bijis tā, ka mākslinieki atbrauc, parāda izrādi un – čau," uzsver festivāla direktore Olga Žitluhina. "Arī skatītāji festivālā var ne tikai noskatīties augstas raudzes laikmetīgās dejas izrādes no dažādām valstīm, bet ieraudzīt to veidotājus kā personības: kā viņi dzīvo, kā domā, kā dejo, kāpēc ir mākslā."

Žitluhina uzsver, māksliniekus labāk iepazīt palīdz arī viņu vadītās meistarklases, kas ir neatņemama festivāla "Laiks dejot" sastāvdaļa. Vienu no meistarklasēm vadīs ievērojamais ASV horeogrāfs Marks Haims.

Festivāla programma atspoguļo ne tikai reģionālu, bet arī tēmu un formātu daudzveidību.

Dejas mākslinieces Annas-Marijas Adomaitīte (Lietuva / Šveice) solo izrāde "darba gabals" ir ķermeņa portrets, kuru caurstrāvo autoritārā režīma un "McDonald's" atmiņas. Kā ķermenis noguruma ietekmē sāk pretoties produktivitātei? Balstoties ātrās ēdināšanas pakalpojumu darbinieku pieredzē, "darba gabals" uztver darbu kā atsvešinātu un neizbēgamu praksi.

Francijas mākslinieku – horeogrāfes Zoī Lakornje un mūziķa Remi Tibo – kopdarbs "FATAL.E" ir par sērām, laiku un svētkiem. Tas ir aicinājums sajust, ienirt sevī un veltīt laiku. Tas ir ceļojums caur apturošu laiku, caur emocijām un sajūtu. Tas ir ceļojums, lai kopā svinētu nāves un dzīvošanu. Tā ir oda dzīvei.

Tematiski līdzīgi arī Skopjes Dejas teātra un horeogrāfes Adrijanas Dančevskas (Ziemeļmaķedonija) izrāde "Nepieskaries manām acīm", identificējoties ar maķedoniešu tautu, slavina dzīvi, skaistumu vienkāršībā un dusmas esamībā.

Regulārs festivāla "Laiks dejot" viesis ir Somijas dejas kompānija "Gruppen Fyra", kas ieguvusi publikas simpātijas ar saviem humora caurstrāvotajiem darbiem. Šoreiz būs iespēja redzēt izrādi "Soiree" (Sarīkojums), kas ir darbs par bailēm no dzīves un par dejošanu uz pasaules drupām. "Soiree" ir tumša, bet humora pilna izrāde, kas apvieno fizisko un dejas teātri. Darbā attēlotais traģikomiskais cilvēces tēls smeļas iedvesmu no Ežēna Jonesko un Semjuela Beketa mantojuma.

Foto: Skats no izrādes "Soiree"

Savukārt Horvātijas mākslas organizācijas "de facto" izrāde "Rats" ir horeogrāfisks darbs, kas radies, iedvesmojoties no horvātu tradicionālajām dejām un paražām, un kura pamatā ir jautājums, vai un kā tautas tradīcijas saglabājušās kā populāras modernitātes parādības. "Rata" savdabība ir ļoti dažādo izpildītāju – aktieru, dejotāju un folkloras mākslinieku – dalība. Izrāde pēta neiespējamos un absurdos centienus, lai visas šīs atšķirīgās mākslinieciskās izpausmes, iemiesotas citos un atšķirīgos ķermeņos, radītu kopienu, kas reprezentē sākotnējo folkloras kopienu.

"Nantea Dance Company" no Tanzānijas reģionālā ziņā jau ievada "Laiks dejot" 2023. gada programmu, kad centrā būs Āfrikas deja. Dejas duets un filmu projekcija "Brīdis – Wakati" atspoguļo mirkļu daudzos slāņus un runā par to, kā šie brīži var mainīt indivīda attieksmi, domas, pieredzi un dzīvi kopumā.

Vairākās festivāla izrādēs vienkopus satiksies mākslinieki no dažādām valstīm.

Laikmetīgās dejas, mūzikas un gaismas performance "Tornado" (horeogrāfi Olga Žitluhina, Valērijs Oļehno, mūziķi Juris Kaukulis, Liene Dobičina, gaismas Oskars Pauliņš), pulcējot un iesaistot lielu skaitu dažādu paaudžu dejotājus, kā arī festivāla dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm, iegriezīs tornado virpuli vēl nebijušā vērienā. Performances "Tornado" iecere ir kustībā iniciēt māksliniecisku sinerģiju, vienā procesā ap laikmetīgo deju apvienojot dažādas mākslinieciskās prakses.

Foto: Jūlija Žitluhina

Savukārt, darbā "RAZDEDAUCH" ES "Radošā Eiropa" projekta "BET – Body Experience Time through 45+" ietvaros satikās nobrieduši dejas mākslinieki no Skandināvijas un Baltijas valstīm, kā arī Apvienotās Karalistes. Darbs lielā mērā iemieso arī festivāla "Laiks dejot" būtību, uzsverot, ka kaut kas jēgpilns rodas vienmēr, kad mēs esam klātesoši mirklī cits ar citu. Šajā projektā tiek svinēta atziņa, ka deja un dejošana pieder ikvienam – jebkurā vecumā. Īpašu noskaņu izrādei piešķirs norises vieta – Stāmerienas pils.

Festivāla norises vietas: Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra māja "Zirgu pasts", Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, "Dirty Deal Teatro", galerija "Noass", "Hanzas perons" un Stāmerienas pils.

Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā, kā arī nelielā skaitā pirms izrādēm. Daudzi festivāla pasākumi būs arī bez ieejas maksas. Programma tiks papildināta.