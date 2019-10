Rēzeknes teātris 'Joriks' ar izrādi bērniem viesosies Valmierā

Valmieras Kultūras centrā 4. novembrī pulksten 11.00 un 13.00 notiks Rēzeknes teātra "Joriks" interaktīva izrāde bērniem "Spokuskopija", portālu "Delfi" informē Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji.

"Kuram gan no mums nav nācies dzirdēt kādu spoku stāstu. Tā runā, ka lieli un mazi spoki dzīvo tepat līdzās. Viņi mēdz parādīties šķietami visnepiemērotākajos brīžos, it sevišķi vēlos vakaros, kad gaisma istabā ir izslēgta. Tie klauvē pie loga, šļūkā ar vectēva čībām pa grīdu, lidina pa gaisu krāsainos zīmuļus, pielipina pie griestiem picas šķēli un visādi citādi cenšas mūs izjokot. Pastāv uzskats, ka no spokiem ir jābaidās, bet varbūt tā nemaz nav?" par izrādi stāsta tās veidotāji.

Izrādes galvenie varoņi ir aizrautīgie spoku menedžeri Valters un Vita, kuri iepazīstinās ar pašiem draiskākajiem spociņiem, kuri parādās bērniem tieši vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem.

Izrādes dramaturģiskais materiāls tapis, iedvesmojoties no reāliem pieredzes stāstiem.

Izrādi veidojis režisors Edgars Niklasons. Radošā komanda – dramaturģija – Sandija Santa, scenogrāfija – Evita Bēta, mūzika – Kaspars Niklasons, aktieri – Anastasija Rekuta-Džordževiča un Artūrs Putniņš

Izrāde "Spokuskopija" ir nominēta "Spēlmaņu nakts 2018/2019" balvai kategorijā "Gada izrāde bērniem".