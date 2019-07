Rīgas cirks uzņem vadošo Eiropas cirka organizāciju pārstāvjus un māksliniekus

Šodien, 2. jūlijā, Rīgas cirkā tiek atklāta starptautiska cirka nozares profesionāļu laboratorija "CS LAB#4", kurā piedalīsies virkne vadošo Eiropas cirka organizāciju vadītāju un pārstāvju. Savukārt 5. jūlija vakarā notiks apvienības "CuntsCollective" (Dānija) projekta "Ask the Bread" prezentācija – izrāde, kas aicinās vērot mākslinieku rezidenču programmā radīto veikumu, portālu "Delfi" informē Rīgas cirka pārstāve pārstāve Ieva Miltiņa.

Rīgas cirks sadarbībā ar Eiropas cirka un ielu mākslas organizāciju tīklu "Circostrada", kā arī pašmāju festivālu "Re Rīga" organizē laboratoriju "CS LAB#4". Katru gadu tā norisinās citā valstī, taču šogad Rīgā un Cēsīs no 2. līdz 4. jūlijam tiks pētītas tēmas par cirka vērtībām, kas rodas mākslinieciskajā procesā, un to, kā tās var tikt izmantotas, organizējot darba procesu. Rīgas cirkam šī ir nozīmīga iespēja kopā ar profesionāļiem no vadošajām Eiropas cirka organizācijām attīstīt nozari, kā arī iespēja sevi parādīt kā organizāciju, kas darbojas starptautiskā mērogā.

Savukārt 5. jūlijā pulksten 21.00 plašākai publikai bez maksas Rīgas cirka telpās būs iespējams vērot projekta "Ask the Bread" prezentāciju īsas izrādes formā, kā arī pēc redzētā piedalīties sarunā ar apvienības "CuntsCollective" māksliniecēm. Iedvesmojoties no latviešu fotogrāfes Vikas Ekstas fotogrāfiju sērijas "Dievs. Daba. Darbs", projekta ietvaros top t.s. work-in-progress fiziskā teātra izrāde, kurā tiek pētītas tēmas par vientuļas sievietes dzīvi laukos, lauku dzīves ritumu un saikni starp cilvēku un pārējo dabu.

Tone Haldrupa Lorencena (Tone Haldrup Lorenzen), projekta režisore no Dānijas, dalās savos iespaidos: "Mēs esam ļoti pateicīgas, ka varam Rīgas cirkā rezidences laikā pilnībā nodoties eksperimentiem, koncentrējoties uz procesu, nevis rezultātu. Tāds ir patiesais rezidenču programmas mērķis un šajā posmā iedvesmojamies no šīm vēsturiskajām telpām, lai strādātu pamatā pie izrādes vizuālā noformējuma."

Vairāk informācijas par prezentāciju un projektu iespējams lasīt mājaslapā www.cirks.lv.