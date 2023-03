Seņkovs Nacionālajā teātrī iestudējis drāmu 'Ričards. Nekā personīga'

No 16. marta Latvijas Nacionālā teātra Lielajā zālē skatāma Artūra Dīča luga "Ričards. Nekā personīga" teātra mākslinieciskā vadītāja Elmāra Seņkova režijā, informē teātra pārstāve Lolita Grāvīte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šoreiz man interesē caur divu cilvēku attiecību modeli apskatīt manipulācijas tēmu," stāsta režisors Elmārs Seņkovs. "Attiecībās vardarbība reizēm ir ļoti nemanāma. Līdz brīdim, kamēr kāds par to sāk runāt. Un tas ir pareizi. Problēmu, ko vajadzētu mācēt risināt pašiem, mēs nododam sabiedrības rokās. Bet par soģiem paliekam mēs – skatītāji, sociālie tīkli, visi, kam nav slinkums izteikt savu viedokli. Bet kur paliek objektīvā patiesība? Vai sabiedrībai? Tas būs kā trilleris, kurā mums, skatītājiem, būs iespēja saprast, kur slēpjas divu cilvēku attiecību problēma un kurš bija vainīgs pie tā, ka negaidīti tiek publicēts video ar vardarbības pazīmēm. Kurā brīdī varmāka kļūst par upuri? Un otrādi? Vai varmākam ir tiesības ieņemt upura lomu un kādus instrumentus viņš izmanto, lai radītu mūsos līdzpārdzīvojumu. Varmācība nav attaisnojama. Bet vai varmākam vispār ir dotas tiesības uz aizstāvību? Ko darīt? Uzklausīt viņu? Saprast? Vai izdzēst no sabiedrības uz visiem laikiem? Vai arī tā nebūs varmācība no mūsu puses šajā atvērtajā un humānajā telpā?"

Izrādes radošo komandu veido dramaturgs Artūrs Dīcis, režisors Elmārs Seņkovs, scenogrāfs Reinis Suhanovs, komponists Edgars Mākens, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un kostīmu māksliniece Berta Vilipsone. Lomās: Arturs Krūzkops, Laura Siliņa, Kārlis Reijers, Ieva Aniņa, Egils Melbārdis, Jānis Āmanis, Daiga Kažociņa, Daiga Gaismiņa, Juris Lisners, Līga Zeļģe.

"Teātris ir lieliska iespēja strādāt ar visa veida telpām vairākās dimensijās – fizisko, asociatīvo vai poētisko telpu," stāsta scenogrāfs Reinis Suhanovs. "Šoreiz mēs strādājam ar Latvijas sociālo vidi un aktualizējam tās telpu. Lugas tēma par agresiju ģimenes vidē uzkurina Latvijas sabiedrību, tā liek veidot linča tiesu un pašrocīgu vajāšanu. Izrāžu dienās Nacionālā teātra publiskā telpa pārtaps par izstāžu telpu, kurā ar vēsturiskajiem tēliem sarunāsies mūsdienu mākslinieka Kristiana Brektes izstādes darbi."

Biļetes jau ir pieejamas "Biļešu Paradīzes" kasēs.