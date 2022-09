Seņkovs Valmierā iestudējis izrādi pēc Dostojevska 'Velnu' motīviem

Valmieras teātra Apaļajā zālē 16. septembrī gaidāma pirmizrāde Elmāra Seņkova režijā tapušajam iestudējumam "Nelabie. Pēc Dostojevska". Justīnes Kļavas dramatizējums tapis, iedvesmojoties no pasaules literatūras klasiķa Fjodora Dostojevska 1872. gadā izdotā romāna "Velni".

Iestudējuma centrā ir Nikolajs, Darja, Pēteris, Ivans, Elizabete un Aleksejs - divdesmitgadnieki, kuri karstās vasaras dienas aizvada radošā nometnē, bet naktis, notriecot vecāku naudu vīnā, lai līdz rīta gaismai diskutētu par vienlīdzību, ideālo valsts iekārtu, mazāk aizsargāto sabiedrības grupu tiesībām un savas paaudzes pienākumu padarīt pasauli par labāku vietu, kur dzīvot. Viss mainās, kad jaunieši nolemj pāriet no vārdiem pie darbiem, bet spēcīgāki par viņu politiskajiem pretiniekiem izrādās katra paša iekšējie dēmoni.

Elmārs Seņkovs par iestudējumu saka "Šobrīd man interesanti pētīt aizvainotu cilvēku darbības un motīvus. Šodienas liberālajā pasaulē aizvainoto netrūkst, jo jebkuram ir iespēja izteikties, atrast domubiedrus, veidot domubiedru grupas. Cīnīties par savu taisnību un vērtībām. Bet, kurš ir tas brīdis, kad aizvainojums kļūst nevaldāms un personiskās vājības iznāk priekšgalā svētām vērtībām un tas sāk palikt bīstami?

Kas notiek, ja vara nonāk aizvainota cilvēka rokās? No kura brīža sākas radikālisms? Tas viss mani šobrīd interesē. Bet, protams, izrādē nav tikai par to. Tas ir ceļš, lai meklētu atbildes uz to, kas nav izskaidrojams. Tas ir par mūsu Dieviem un Velniem. Arī par bezdibeni, kurā mums bail ielūkoties, bet reizēm tas jādara, lai garīgi pieaugtu."

Dramatizējuma autore Justīne Kļava stāsta, ka lugā ir saglabāti visi grāmatas vadošie raksturi, taču 19. gadsimta Krievijas ikdienas dzīves reālijas aizstātas ar mūsdienu rietumu pasaules aktualitātēm un leksiku.

"Ar šī dramaturģijas darba palīdzību gribam uzdot jautājumus - kādi izskatītos mūsdienu radikālie jaunieši, kas būtu viņu konspiratīvās grupas biedri, par ko un pret ko viņi iestātos un visbeidzot - kāda būtu mūsdienu studentu organizēta revolūcija?" skaidro Kļava.

Lugas dramatizējums - Justīne Kļava, telpa un gaisma Oskara Pauliņa pārziņā, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa, komponists Edgars Mākens.

Lomās: Aksels Aizkalns, Anna Nele Āboliņa, Ieva Estere Barkāne, Meinards Liepiņš, Klinta Reinholde, Sandis Runge, Krišjānis Strods, Elīna Vāne, Kārlis Dzintars Zahovskis.

Biļetes pieejamas Valmieras teātra un "Biļešu paradīzes" kasēs.