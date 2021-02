Tiešsaistē notiks 24 stundu ilga interaktīva performance 'Your Space'

No 5. februāra pulksten 19 līdz 6. februāra pulksten 19 tiešsaistē varēs sekot interaktīvam digitālās mākslas notikumam "Your Space", ko veido pieci Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas Laikmetīgās fiziskās performances programmas studenti. Viena no tiem ir arī latviešu aktrise Iveta Pole, portālu "Delfi" informēja Ģertrūdes ielas teātra pārstāvji.

Performance būs redzama "Kanuti Gildi SAAL" "Facebook" lapā un vietnē elektron.live.

"Kā tu izvēlies veidot telpu, kuru ar kādu dali? Vai tu radīsi vai grausi? 24 stundas ikviens jebkurā vietā pasaulē var izteikt savus ieteikumus un vēlmes, kas varētu notikt telpā, ko mākslinieki dala. Skatītāji notiekoši redzēs caur kameras aci tiešsaistē. Ierobežojumu nav – dod instrukcijas, izvirzi noteikumus, atsauc kāda cita vēlmes, maini telpas izkārtojumu, cīnies par saviem ideāliem, sadarbojies ar citiem," par performanci raksta tās veidotāji.

Projektu veido starptautiska mākslinieku komanda ar dažādu iepriekšējo pieredzi, kas šogad absolvēs Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas Laikmetīgās fiziskās performances programmu. Šīs studijas paredz intensīvas teorētiskas un praktiskas nodarbības pie pasaulē atzītiem jomas profesionāļiem, apgūstot dažādas skatuves mākslas tehnikas un darba pieejas, lai veidotos par neatkarīgiem, patstāvīgiem māksliniekiem ar savu unikālo redzējumu.

Performancē piedalīsies Seo-hwon Ji, kuram ir maģistra grāds korejiešu tradicionālajā mūzikā un dejā. Strādājis kā aktieris, režisors, horeogrāfs teātrī, mūziklos, dejas performancēs. Interesējas par komunikāciju, attiecībām un harmoniju starp viņa pasauli un visumu.

Viens no dalībniekiem būs Serens Oroszvari (Seren Oroszvary) – ir aktieris no Austrālijas. Dzīvojis, strādājis teātra un kino laukā Austrālijā, Dānijā, Lielbritānijā. Šobrīd viņu interesē kino, ilustrācijas, dzīvās mūzikas un anatomijas sintēze teātrī.

Performancē būs redzams arī Paolo Panica (Paolo Panizza) – teātra režisors, aktieris, peformeris no Itālijas. Studējis Ņujorkā un Milānā. Piedalījies daudzās izrādēs teātrī "Teatro Franco Parenti" (Milāna). Bijis režisora Džeimsa Konveja asistents operas "Alčīna" iestudējumā.

Tāpat tiešsaistes notikumā piedalīsies Maršals Steijs (Marshall Stay) - starpdisciplināru performanču mākslinieks no Austrālijas. Beidzis Rietumu Austrālijas akadēmiju, veidojis atzītus, teātra balvām nominētus darbus. Darbojas arī kā fotogrāfs un video mākslinieks. Studējot Igaunijā, viņš turpina paplašināt savu radošo darbību un sadarbības partneru loku.

Kā minēts, dalībniece būs arī Iveta Pole – latviešu aktrise un performances māksliniece, kas šobrīd dzīvo un studē Igaunijā. Lai arī viņas iepriekšējā izglītība un galvenā darbība saistīta ar dramatisko teātri, Iveta vienmēr interesējusies par starpdisciplināriem mākslas darbiem un centusies sevi attīstīt ārpus teātra un kino. Šobrīd Iveta vēlas atklāt un iepazīt sev jaunus mākslas žanrus un mijiedarbības veidus.

Video: Mikk-Mait Kivi (Igaunija). Projekta vadītāj – Maarja Kalmre.