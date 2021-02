Tiešsaistē notiks Latvijas horeogrāfu un ārvalstu recenzentu sarunas

Šā gada 22. un 25. februārī projektā "2D Deja" notiks tiešsaistes sarunas starp latviešu dejas māksliniekiem un ārvalstu autoriem, kas rakstījuši recenzijas par viņu izrāžu video ierakstiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē organizatori, "2D Deja" ir eksperiments, kurā tiek pētīts, kā dejas māksla ir nolasāma ekrāna formātā un kā mūsu horeogrāfu darbus uztver autori, kuri par Latvijas deju zina maz vai nezina neko. Recenzijas papildina tiešsaistes sarunas ar rakstu autoriem un aplūkoto darbu horeogrāfiem. Projekta "2D Deja" galvenais mērķis ir saglabāt un aktivizēt komunikāciju starp dejas kopienām dažādās valstīs, attīstot spēju sarunāties par dejas mākslu, iegūstot skatu no malas un veicinot Latvijas mākslinieku atpazīstamību.

22. februārī pulksten 19 tiešsaistes sarunā par izrādi "Un pēkšņi gulbji!" tiksies izrādes radošā komanda un Helsinkos dzīvojošā dejas kritiķe, pētniece un kuratore Anna Kozonina. Saruna notiks krievu valodā.

Izrāde "Un pēkšņi gulbji!" iestudēta 2019. gadā sadarbībā ar Burtnieku novada sociālo dienestu un ir daļa no lielāka mākslas projekta "Mana brīvība un piederība". Izrāde tika veidota veselu gadu vairāku radošo darbnīcu programmu ietvaros. Sociālie darbinieki un no atstumtības riska grupām pieaicinātie amatierdejotāji tika iesaistīti dažādās kustību aktivitātēs profesionālu mākslinieku uzraudzībā. Izrādi veidojuši: horeogrāfes Agate Bankava un Agnese Bordjukova, idejas autore un kuratore Inta Balode. Projekts norisinājās kā daļa no Latvijas proklamēšanas 100. gadadienas svinībām un pirmizrādi piedzīvoja Matīšu Tautas namā. Annas Kozoninas recenzija lasāma šeit.

Savukārt, 25. februārī pulksten 19 par darbu "Ekskursija" sarunāsies horeogrāfe Sandra Lapiņa un Kamma Sīgumfelda (Kamma Siegumfeldt), dejas praktiķe, teorētiķe un organizatore no Dānijas. Saruna notiks angļu valodā. Izrāde Ekskursija ir Sandras Lapiņas diplomdarbs, 2015. gadā absolvējot Latvijas Kultūras akadēmijas Laikmetīgās dejas mākslas bakalaura studiju programmu. Kammas Sīgumfeldas recenzija lasāma šeit.

Sarunas vadīs Latvijas Dejas informācijas centra valdes priekšsēdētāja Inta Balode. Lai piedalītos sarunās, interesenti aicināti rakstīt uz e-pastu info@dance.lv. Dalībnieki saņems saiti, lai pirms sarunas varētu noskatīties tajā apspriesto izrādi. Būs iespēja uzdot sevi interesējošos jautājumus.

Ieskats 27. janvārī notikušajā projekta "2D Deja" sarunā par laikmetīgās dejas izrādi "Bedre".

Projekta ietvaros "Dance.lv" žurnālā tiks publicētas vēl divas ārzemju autoru recenzijas par Latvijas dejas izrādēm un notiks tiešsaistes sarunas par tām.