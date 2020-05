Teātra sezona tādā formātā, kādā to pazinām līdz globālajai pandēmijai, aprāvās strauji – šā gada 12. martā. Turklāt patlaban nav skaidri zināms, kad un kādā veidā tā pilnvērtīgi atsāksies. Tomēr teātra skatītāji šajā laikā nav palikuši gluži bešā – visai bagātīgā klāstā tiek piedāvāti dažādu izrāžu ieraksti, turklāt šo divu mēnešu laikā tapušas arī vairākas tiešsaistes izrādes – gan digitālajai videi pielāgotas iepriekš klātienē spēlētas izrādes, gan pavisam svaigi jauniestudējumi.

Līdz šim ievērojamu rezonansi radījusi Elmāra Seņkova veidotā izrāde "Irānas konference", kurā, apvienojot izcilu aktieru ansambli no dažādiem Latvijas teātriem, tika izspēlēta krievu dramaturga Ivana Viripajeva luga ar tādu pašu nosaukumu. Sākotnēji to ar teātra apvienību "Esarte" bija iecerēts uzvest Ģertrūdes ielas teātrī, bet ārkārtējā situācija spieda to pārcelt uz virtuālo vidi. Izrāde, kas veidota lietotnē "Zoom", skatītājiem bija pieejama vienu nedēļas nogali – no 8. līdz 10. maijam. Kā "Delfi" apstiprina izrādes producentu pārstāve Asnate Siliņa, kopumā tai izrādīšanas nedēļas nogalē bija 8918 skatījumi, bet par atkārtotu tās rādīšanu skatītājiem tiekot domāts un tas tiks izziņots atsevišķi.

Tajā pašā nedēļas nogalē – 9. maijā – virtuālo pirmizrādi piedzīvoja arī Lauras Grozas-Ķiberes veidotā "Trojas ķēve" ar Ingu Tropu galvenajā lomā. Sākotnēji šī monizrāde parādīta festivālos ārzemēs, taču Latvijas skatītājiem to nācies veidot no jauna - pielāgojot jaunajai situācijai.

Tikmēr Viesturs Kairišs Dailes teātrī veido daudzsēriju tiešsaistes izrādi – austriešu dramaturga Roberta Mūzila darbu "Jūsmotāji". Jauna sērija ik nedēļu tiek publicēta teātra oficiālajā "YouTube" kontā. Šajā laikā tapusi arī izrāde bērniem "Vol.1 Antiņš", kas veidota, iedvesmojoties no Raiņa lugas "Zelta zirgs", bet 29. maijā uz "Zoom" skatuves debitēs Rīgas Krievu teātris ar Vladislava Nastavševa iestudējumu "Melnraksts" pēc krievu rakstnieka Sergeja Uhanova lugas ar tādu pašu nosaukumu motīviem. Ar atklātajiem tiešsaistes mēģinājumiem top arī jauna teātra trupas "Kvadrifrons" izrāde, bet "Dirty Deal Teatro" kopā ar dramaturgiem jau kopš ārkārtējā stāvokļa sākuma realizē projektu "Izrādes-instrukcijas".