Valters Sīlis iestudējis klausāmizrādi par VDK un Padomju Latviju

Režisors Valters Sīlis, meklējot jaunus formātus, "Dirty Deal Teatro" ir iestudējis klausāmizrādi "Noklausies" par padomju laika Latviju un VDK. Katrs izrādes klausītājs varēs iejusties kāda VDK darbinieka ādā, noklausoties sarunas starp cilvēkiem, kas tiek turēti aizdomās par pretvalstiskām darbībām.

"Ir 1987. gada. 31. decembris. Tu dzīvo Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā. Lai gan vēlies pavadīt Vecgada vakaru ar ģimeni, tas nav iespējams. Pienācis izsaukums no biedra Jansona. Laiks doties uz darba vietu V. Ļeņina un F. Engelsa ielas krustojumā. Uzkāp uz savu kabinetu otrajā stāvā, apsēdies pie darba stacijas un gaidi," tā izrādi piesaka tās veidotāji.

No 15. aprīļa mājaslapā www.noklausies.lv skatītājiem būs iespēja iejusties kāda VDK darbinieka ādā, noklausoties sarunas starp cilvēkiem, kas tiek turēti aizdomās par pretvalstiskām darbībām.

Izrādes darbībai izvēlēts laiks, kurā telefona sarunas bija ērtākais veids attālinātai komunikācijai. Tomēr tas bija arī laiks, kurā cilvēki bieži vien ticēja, ka šīs sarunas tiek noklausītas.

Nokļūstot izrādē, skatītājs varēs noklausīties vairākas sarunas, pēc saviem ieskatiem izvēloties, kurām no tām dot priekšroku. Pārslēdzoties no viena kanāla uz otru, izrādē izskanēs vairāku Latvijā zināmu aktieru balsis. Varēs dzirdēt Ingu Tropu-Fišeri, Daigu Gaismiņu, Ivaru Krastu, Intu Tiroli, Jāni Āmani un daudzus citus no iemīļotajiem aktieriem.

Klausāmizrādes scenāriju kopā ar režisoru Valteru Sīli veidoja aktieris Jānis Kronis, programmētājs un grafiskais dizaineris ir Uvis Zviedris, savukārt skaņu režisors un ieraksta operators ir Viesturs Balodis.

Iegādājoties biļeti, klausītājs saņemss pieejas kodu, kurš būs derīgs trīs stundas pēc tā ievadīšanas. Vairāk par izrādi – www.noklausies.lv vai www.dirtydealteatro.lv.