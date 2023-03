Nākamajā nedēļā Latvijā gaidāms lietains laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nākamā nedēļa sāksies ar salīdzinoši mierīgiem laika apstākļiem - palaikam līs, dominēs lēns vējš un daudzviet veidosies migla, kas apgrūtinās braukšanas apstākļus. Gaisa temperatūra dienās pakāpsies līdz +10 grādiem, kā arī naktīs lielākoties saglabāsies virs 0 grādiem.

Savukārt darba nedēļas izskaņā laika apstākļus vairāk ietekmēs ciklonu darbība - gaidāms nokrišņiem bagāts laiks.

Pirmdien, 20.martā, laika apstākļus noteiks zema spiediena ieplaka no ziemeļiem. Gaidāms mākoņains laiks, dienā vietām debesis skaidrosies. Sākot no pēcpusdienas rietumu un centrālajos rajonos līs. Pūšot lēnam dienvidu puses vējam, naktī atsevišķos rajonos, vakarā Kurzemē veidosies migla.

Naktī gaisa temperatūra būs 0…+5 grādu robežās, savukārt dienā tā sasniegs +8…+13 grādus, vietām piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāks - +6…+8 grādi.

Otrdien, 21.martā, debesis aizklās mākoņi, kas vietām izklīdīs un palaikam nesīs lietu, austrumos arī slapju sniegu. Redzamību atsevišķos rajonos pasliktinās izveidojusies migla. Naktī dominēs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, savukārt dienā vējš pierims. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā gaidāma +1…+6 grādi.

Trešdien, 22.martā, laika apstākļus noteiks zema spiediena ieplaka no rietumiem, līdz ar to no nakts vidus Latviju šķērsos nokrišņu zona - daudzviet gaidāms lietus. Debesis būs apmākušās. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Nakts stundās gaiss atdzisīs līdz -2…+3 grādiem, savukārt dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +4…+8 grādu atzīmei.

Šī brīža prognozes liecina, ka darba nedēļas izskaņā Baltijas jūras ziemeļu daļu šķērsos vēl vairāki cikloni no rietumiem, kas nesīs Latvijai nokrišņiem bagātu laiku - ceturtdien, 23.marta, naktī vietām, bet dienā jau daudzviet līs, piektdien, 24.martā, sinoptiskā situācija saglabāsies līdzīga. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1…+5 grādiem. Diennakts gaišajās stundās termometra stabiņš pakāpsies līdz +5…+10 grādu atzīmei.