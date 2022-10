Nedēļa sāksies ar ilgstošu lietu un brāzmainu vēju

Dienas laikā austrumu rajonos gaidāms stiprs lietus ar nokrišņu daudzumu 20-30 mm, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Rietumos līdz nakts vidum īslaicīgs lietus, savukārt no rītā Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona no austrumiem.

Valsts austrumu rajonos līs ilgstoši. Vējš būs lēns, tomēr no rīta, iegriežoties no ziemeļiem, tas pastiprināsies un būs mērens, līča piekrastē un austrumu rajonos brāzmās sasniedzot 15-16 m/s.

Rīgā nakts aizritēs bez nokrišņiem. Nakts otrajā pusē, vējam iegriežoties no ziemeļiem, pastiprināsies un būs mērens, brāzmās līdz 16 m/s. Gaiss atdzisīs līdz +6…+8°.

Diena būs apmākusies, vien rietumos iespējams kāds saules stars. No austrumiem paplašināsies nokrišņu zona, austrumu un centrālajos rajonos ilgstoši līs, vietām lietus būs stiprs, iespējams arī pērkons.

Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs ziemeļu vējš, brāzmās 15-19 m/s, savukārt līča dienvidu piekrastē vējš būs vējš būs stiprs un brāzmās sasniegs līdz pat 20-24 m/s.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8…+13°, tomēr austrumu rajonos nebūs siltāk par +5…+8°.

Rīgā dienā lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā uzlīs. Pūtīs mēreni stiprs ziemeļu vējš, brāzmās 15-19 m/s, pēcpusdienā vējš būs stiprs un brāzmās pastiprināsies līdz 24 m/s. Gaiss iesils līdz +10…+12°.