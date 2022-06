Nedēļas izskaņā laikapstākļi būs silti

Šīs nedēļas izskaņā vietām gaidāms lietus, tomēr laikapstākļi joprojām būs silti, turpretī jaunnedēļ laiks kļūs nedaudz vēsāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī nedēļā Latvijā iesākās ar siltu laiku - augstākā gaisa temperatūra līdz šim šajā gadā tika fiksēta trešdien, 8. jūnijā, kad Daugavpilī termometra stabiņš pakāpās līdz +27,2° atzīmei. Bija arī pirmie vasarīgie pērkona negaiso, kas sev līdzi nesa arī stiprākus nokrišņus. Līdzīgas tendences sagaidāmas arī nedēļas izskaņā.

Piektdien laiks būs mākoņains, tikai austrumos starp mākoņiem izlauzīsies kāds saules stars. No rīta un dienā daudzviet līs, vietām stipri, valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms negaiss. Vējš būs lēns, līdz ar to naktī un no rīta vietām var veidoties migla, kā arī dūmaka, tikai negaisa laikā vējš var būt brāzmains. Naktī termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par +11° atzīmi, bet diena atkal būs silta, gaisa temperatūra sasniegs +20…+25°, Latgalē būs tveicīgāks, tur līdz +28°, turpretī piekrastē un Kurzemē temperatūra būs par pāris grādiem zemāka.

Arī brīvdienās vietām gaidāms lietus, tomēr laiks joprojām būs silts. Sestdien galvenokārt Latgalē un Zemgalē ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkons. Turpretī svētdien nokrišņi gaidāmi vien dažviet. Vējš būs lēns, dažviet veidosies migla un dūmaka. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +11…+15°, dienās temperatūra būs no +14°…+23° robežās, vēsākam laikam joprojām saglabājoties piekrastē.

Pēc šī brīža prognozēm jaunnedēļ laiks kļūs nedaudz vēsāks, dienās gaisa temperatūrai vairs nepārsniedzot +22°, tomēr naktis būs siltas, termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par +10° atzīmi. Atsevišķās dienās laiks būs lielākoties saulains un sauss, bet gaidāmas arī lietainākas dienas ar pērkona negaisu.

Laikam kļūstot siltākam, arī ūdenstilpēs ūdens temperatūra paaugstinās. Ūdens temperatūra upēs, kā arī ezeros un ūdenskrātuvēs ir +13…+20°. Baltijas jūras un Rīgas līča austrumu un dienvidu piekrastē +13...+19°, bet Rīgas līča rietumu piekrastē ūdens ir vēsāks, tur +10...+11°. Aicinām ikvienu būt uzmanīgiem gan pie, gan uz ūdens.