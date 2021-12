Rīgā izsludināts augstākā līmeņa – sarkanais – brīdinājums par snigšanu

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izsludinājis sarkano sniega brīdinājumu Rīgā. Piektdienas vidū snigšana būs ekstremāli stipra, brīdina centrā.

Aģentūra LETA vēsta, ka LVĢMC piektdien jau otro reizi paaugstinājis brīdinājuma līmeni galvaspilsētai. Sarkanais brīdinājums par ekstremāli stipru snigšanu izsludināts pirmo reizi vēsturē.

Brīdinājums būs spēkā līdz pulksten 20 piektdienas vakarā.

Ciklonam šķērsojot Latviju, naktī uz piektdienu atkal intensīvi sniga, nokrišņu intensitāte piekrastes rajonos ir lielāka, jo Baltijas jūras un Rīgas līča siltie ūdeņi veicina mākoņu veidošanos virs to akvatorijas. Piektdienas, 3. decembra, laikā virs Rīgas līča turpinās veidoties gubu mākoņi, kas, nesot intensīvu snigšanu, viens pēc otra virzīsies pāri galvaspilsētai.

Ņemot vērā, ka nakts un rīta stundās ļoti stipra snigšana jau ir notikusi, kā arī snigšana vēl turpināsies, dienas vidū snigšana kopš tās sākuma būs jau ekstremāli stipra.

Redzamība snigšanas laikā brīžiem pasliktināsies zem 500 metriem, brīdina LVĢMC.

Ļoti stipra snigšana plašās teritorijās traucēs transporta kustību uz ceļiem un dzelzceļiem, kā arī gaisa satiksmi. Tāpat ir ļoti augsts risks iekļūt ceļu satiksmes negadījumā.

Sinoptiķi aicina izvairīties no došanās ārā no mājām un no pārvietošanās pa ceļiem, ja vien tas nav kritiski nepieciešams.

Kā skaidro centrā, sarkanais brīdinājums nozīmē, ka tiek prognozēti ļoti intensīvi hidroloģiskie vai meteoroloģiskie apstākļi. Ļoti iespējami ievērojami postījumi plašās teritorijās, kā arī nelaimes gadījumi, kas apdraud dzīvības.

Brīdinājums ir spēkā no piektdienas pulksten 11 līdz pulksten 20.

Vidzemei un daļai Latgales, kā arī Kurzemes dienvidrietumu rajoniem spēkā ir oranžā līmeņa brīdinājums – snigšanas laikā 12 stundu periodā sagaidāms, ka sniega segas biezums palielināsies par 10-14 centimetriem.

Oranžais brīdinājums nozīmē, ka tiek prognozēti hidrometeoroloģiskie apstākļi, kuri konkrētajā reģionā tiek novēroti salīdzinoši reti. Iedzīvotājiem jābūt gataviem, ka var tikt radīti postījumi un zaudējumi.

Savukārt dzeltenais brīdinājums nozīmē, ka prognozētie hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami, taču, ja tiek plānotas aktivitātes, kuras tie var ietekmēt, jābūt uzmanīgiem.