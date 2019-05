Rīgas oficiālajās peldvietās jūrā ūdens joprojām auksts

Rīgas oficiālajās peldvietās jūras līča piekrastē ūdens temperatūra joprojām ir zema, kamēr Bābelīša ezerā ūdens uzsilis līdz plus 18 grādiem pēc Celsija skalas.

Kā liecina Rīgas pašvaldības apkopotā informācija, Ķīšezerā ūdens temperatūra šodien ir plus 17 grādi, bet peldvietās Lucavsalā un Rumbulā - 16 grādi. Aukstāks ūdens ir Ķīpsalas peldvietā - plus 15 grādi.

Tikmēr Rīgas jūras līča piekrastes peldvietās Vecāķos un Vakarbuļļos ūdens temperatūra ir attiecīgi plus 13 un plus 10 grādi, liecina pašvaldības apkopotā informācija no glābšanas stacijām.