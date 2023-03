Sestdien būs vētrains un sniegots laiks

Sestdienas rītā Latvijā pastiprinās rietumu, ziemeļrietumu vējš, līdz pulksten 6 lielākās brāzmas bija 17-20 metri sekundē piekrastē, kā arī Saldū un Rūjienā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Baltijas jūrā vējš pāraudzis vētrā, tā ātrums brāzmās sasniedzis 30 metrus sekundē.

Debesis pārsvarā mākoņainas, daudzviet Latvijā snieg un puteņo, vairāk nokrišņu ir Vidzemē. Gaisa temperatūra -2..+2 grādi.

Kopš piektdienas vakara sniega segas biezums Priekuļos palielinājies no 23 līdz 28 centimetriem, Alūksnē – no 30 līdz 36 centimetriem, Dagdā – no 32 līdz 38 centimetriem. Savukārt Kurzemē sniega pārsvarā nav.

Rīgā mākoņains rīts, brīžiem snieg, vēja ātrums brāzmās līdz pulksten 6 sasniedza 14 metrus sekundē pilsētas centrā un 17 metrus sekundē Daugavgrīvā. Gaisa temperatūra 0..+1 grāds.

Sestdien visā Latvijā spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātie brīdinājumi par stipru vēju, sniegu un puteni.

Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17-22 metriem sekundē, vietām piekrastē – līdz 25-27 metriem sekundē. Tikai valsts ziemeļaustrumos vējš būs lēnāks. Daudzviet gaidāma koku un zaru lūšana, elektroapgādes traucējumi un citi nelieli postījumi. Vējš pierims naktī uz svētdienu.

Snigs un spēcīgi putinās, vairāk nokrišņu būs Vidzemē, tai skaitā galvaspilsētā. Austrumos no Rīgas dienā uzsnigs aptuveni desmit centimetri sniega. Sniegputenī būs slikta redzamība, veidosies kupenas, ceļi apledos.

Gaisa temperatūra +2..-3 grādi.

Rīgā sestdien gaidāms ilgstošs sniegputenis, brīžiem tas būs stiprs. Ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 20-24 metriem sekundē, gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli.

Igaunijā atrodas spēcīga ciklona centrs. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no