Pēdējā diennaktī visvairāk snidzis Latvijas austrumu novados, kur sniega sega vietām kļuvusi par 10-15 centimetriem biezāka, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Daugavpils novērojumu stacijā sniega segas biezums pieaudzis no 8 līdz 21 centimetram, Dagdā – no 15 līdz 25 centimetriem, Piedrujā – no 16 līdz 29 centimetriem, Rēzeknē – no 9 līdz 15 centimetriem. Savukārt Madonas meteoroloģiskajā stacijā sniega dziļums pieaudzis no 16 līdz 31 centimetram.

Valsts rietumu un centrālajā daļā līdz šim snidzis mazāk, sniega segas biezums svārstās no sešiem centimetriem Kolkā un Liepājā līdz 24 centimetriem Ainažos.

Pirmdienas rītā Latvijā ir apmācies laiks, daudzviet turpinās sniegputenis, visspēcīgākais tas ir Kurzemē.

Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu 9-15 metri sekundē, Ziemeļkurzemes piekrastē līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -2..-6 grādi, Kurzemē 0..-3 grādi.

Rīgā pirmdienas rīts ir apmācies, mazliet puteņo. Ziemeļaustrumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 12 metriem sekundē, naktī Daugavgrīvā reģistrētas brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -2..-4 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 11. decembrī bija +22..+23 grādi Portugāles un Spānijas dienvidos, kā arī Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -30..-33 grādi Skandināvijas un Krievijas ziemeļos.