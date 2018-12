Trešdien mākoņi izklīdīs un kļūs aukstāks

Trešdien Latvijā pamazām debesīs sāks skaidroties un kļūs vēsāks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Trešdien dienas pirmajā pusē debesis vēl aizklās mākoņi, bet pēcpusdienā no rietumiem debesis sāks pakāpeniski skaidroties, norāda meteorologi.

Latviju turpinās šķērsos nokrišņu zona, dienas pirmajā pusē daudzviet, bet pēcpusdienā jau vairs tikai austrumos gaidāms slapjš sniegs un lietus. Maksimālā gaisa temperatūra +1...+5 grādi gaidāma dienas pirmajā pusē, bet pēcpusdienā temperatūra pazemināsies un uz ceļiem veidosies apledojums.

Rīgā no rīta vēl būs apmācies laiks, bet vēlā pēcpusdienā debesis skaidrosies. No rīta un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus un slapjš sniegs. Pūtīs mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra dienas pirmajā pusē paaugstināsies līdz +3...+4 grādiem, bet vakarā gaisa temperatūra jau pazemināsies līdz 0...-1 grādam un uz ceļiem veidosies apledojums.