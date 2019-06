Vakarā un naktī gaidāmas pērkona lietusgāzes

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51223699 [REQUEST_URI] => /raksti/vakara-un-nakti-gaidamas-perkona-lietusgazes.d?id=51223699 [REDIRECT_URI] => /raksti/article.php?id=51223699 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /raksti/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/laika-zinas/html/raksti/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/laika-zinas/html [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => laika-zinas.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 195.234.144.20 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => dcid=829967979,1,1586332227,1554796227,7a745b4945a6754105eab6dff8b6ae58; evid_0025=3f3554c4-ecd7-4cd4-a379-301a6fe5fe93; evid_0025=3f3554c4-ecd7-4cd4-a379-301a6fe5fe93; __gfp_64b=uDknBJO2CQFuHfQdrZDcmh8cqBrrbp9hR5mdTmAt.3j.R7; cX_G=cx%3A3elt1z1u7vi0d14cbcwk52sb56%3A30a6vcq05rq7a; _cb_ls=1; cX_P=ju9hir8z34m6p16f; _ga=GA1.2.331440080.1554796212; _cb=DfEd7RBZRRu8CafRJN; evid_ref_0025=false; polc_v2=1; __utmz=113760658.1554966723.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); mostread_lastadded=0; __gads=ID=a39a3f393df03016:T=1556778226:S=ALNI_MY_TDhe1z38-S4CQGZunI6XVwkmrw; _chartbeat2=.1554796465850.1558698939810.1100111110011111.CpUhMgCMmq1xC6hN05DaEXXXnO1eO.15; delfi-adid=38625f00-d8a6-40d3-a3de-344cbad11de1%2C1554796211784%2C1560235586253; __io=19f3a17cf.8502f80f8_1560403275280; __io_r=google.com; __io_first_source=google.com; __utma=113760658.331440080.1554796212.1560752050.1561103641.34; _gid=GA1.2.436857327.1561441910; enr_adform_sent=1; cX_S=jxcxue6ookko3l3y; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190626034004; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; __glmrid=c387ffd8-4fb4-4555-87c6-bd682b7ccdc4; cstp=604800; __io_unique_43359=26; GED_PLAYLIST_ACTIVITY=W3sidSI6InluOEgiLCJ0c2wiOjE1NjE1NDIxMDcsIm52IjoxLCJ1cHQiOjE1NjE1NDIwOTMsImx0IjoxNTYxNTQyMTA3fV0.; cx_ib_synced=1; __io_session_id=4b5cc5439.f9c4dda7a_1561551518124; __io_lv=1561552498083; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#a-kv1009#1-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#13-kv1009#14-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#19-kv1009#20-kv1009#21-kv1009#22-kv1009#23-kv1009#24-kv1009#4-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1009#8-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1 [HTTP_X_BLUECOAT_VIA] => 50985ced624a3583 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1850305935 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 195.234.144.20, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /laika-zinas/raksti/vakara-un-nakti-gaidamas-perkona-lietusgazes.d?id=51223699 [HTTP_HOST] => laika-zinas.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => laika-zinas [DWEATHER_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /raksti/article.php [REQUEST_TIME] => 1561552606 )

26.06.2019 14:43 Vakarā un naktī gaidāmas pērkona lietusgāzes (2) Authors LETA Article Actions Foto: DELFI Aculiecinieks Trešdienas vakarā un naktī uz ceturtdienu Latvijā brīžiem līs, daudzviet gaidāms pērkona negaiss un intensīvs lietus, prognozē sinoptiķi. Dažviet iespējama arī krusa, stipras vēja brāzmas un īslaicīga ielu applūšana. Naktī pārsvarā pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet ceturtdien visā valstī pastiprināsies ziemeļrietumu vējš, tā ātrums brāzmās daudzviet sasniegs 16-21 metru sekundē. Dienas laikā austrumu novados, kā arī vietām valsts centrālajā daļā īslaicīgi līs. Starp mākoņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13..+18 grādiem un dienā pakāpsies vien līdz +16..+21 grādam. Rīgā brīžiem līs, trešdienas vakarā un naktī uz ceturtdienu iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Dienas gaitā ziemeļrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +17..+19 grādi. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Pamanījāt kļūdu?

Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter! Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots. Comment Form