1990. gados mūzikā dominēja alternatīvais roks un reps, tika pielūgts grāndža spīdeklis Kurts Kobeins un dumpinieks 2Pac. Taču tad, pirms precīzi 30 gadiem, ieradās piecas jaunas sievietes no Apvienotās Karalistes, nodziedāja himnu "Wannabe" – un mainījās ne tikai mūzikas žanri, bet vesela sieviešu paaudze pievienojās korim par meiteņu spēku. Viņas kļuva par mūzikas globālo sensāciju un vēl šobaltdien ir visu laiku veiksmīgākā meiteņu grupa!

Jā, grupa tika mākslīgi izveidota. Džerija Halivela, Melānija Brauna, Melānija Čisholma, Emma Bentone un Viktorija Adamsa kļuva par "Spice Girls", atsaucoties reklāmai žurnālā, un tas bija domāts kā konkurence britu puišu grupām "Take That", "Boyzone", "Backstreet Boys". Pirmais singls "Wannabe" tika izdots 1996. gadā un kļuva par numur viens hitu 37 valstīs, bet debijas albums "Spice" joprojām ir viens no sieviešu grupu visvairāk pārdotajiem albumiem. Un, lai gan laiks popmūzikas virsotnē bija salīdzinoši īss (līdz 2000.), tas bija ļoti intensīvs un atstāja paliekošu ietekmi.