16 sievietes apsūdz slaveno triku meistaru Deividu Koperfīldu seksuālā varmācībā un nepiedienīgā uzvedībā, ziņo "The Guardian". Saskaņā ar sieviešu pausto, notikumi ved uz laiku no astoņdesmito gadu beigām līdz pat 2014. gadam, turklāt daudzas no cietušajām tajā laikā bijušas nepilngadīgas.

Medijs "The Guardian" piecu gadu garumā vācis liecības no sievietēm un nu publiskotas viņu apsūdzības. Vairāk nekā puse no 16 sievietēm incidenta brīdī bijušas jaunākas par 18 gadiem, taču burvju mākslinieks, iespējams, to nav zinājis.

Četras sievietes apgalvo, ka savu šovu priekšnesumu laikā Koperfīlds tām pieskāries vai licis seksuāli pieskarties viņa ķermenim. Trīs no šīm sievietēm tobrīd bijušas pusaudzes. Kādas meitenes ģimenes locekļi tobrīd sēdējuši zālē un apgalvo, ka redzējuši – Koperfīlds pieskaras viņu meitas krūtīm. Koperfīlda aizstāvības puse šīs apsūdzības noliedz kā "pilnīgi neticamas un nepatiesas".

Kāda cita sieviete stāsta, ka 1991. gadā iepazinusies ar iluzionistu viņa šovā, pašai tobrīd bijis 15 gadu. Pēc tam burvis pasācis viņai zvanīt vēlu vakaros, sūtījis dāvanas un biļetes uz šoviem. Kad jaunietei apritējis 18, abiem bijis sekss pēc abpusējas piekrišanas, jauniete toreiz zaudējusi nevainību. Koperfīlda advokāti apgalvo, ka šīs četrus gadus ilgušās attiecības bijušas labprātīgas un likumīgas.

Vismaz trīs sievietes apgalvo, ka Koperfīlds viņas piedzirdījis ar mērķi gūt seksu. Šāda apsūdzība pret viņu celta jau 2018. gadā, kad sieviete vārdā Britnija Lūisa apgalvoja, ka 1988. gadā Koperfīlds viņai seksuāli uzbrucis. Toreiz, tāpat kā tagad, burvis šīs apsūdzības noliedz.

Vēl kāda sieviete stāsta, ka 1993. gadā satikusies ar iluzionistu pēc šova, lai kopīgi iedzertu, taču tikusi apreibināta ar narkotikām. Advokāti noraida arī šīs sūdzības, sakot, ka "narkotikas nav viņa pasaules daļa".

"The Guardian" arīdzan norāda, ka ne tik sen tika izmeklēta Koperfīlda saikne ar bēdīgi slaveno Džefriju Epstīnu, kuru notiesāja par cilvēku tirdzniecību. "Koperfīlds neko nezināja par Epstīna šausmīgajiem noziegumiem. Viņš par to uzzināja tāpat kā pārējā pasaule – no preses," komentējuši iluzionista advokāti.

Šobrīd 67 gadus vecais triku meistars oficiāli nekad nav bijis precējies. No 1994. līdz 1999. gadam viņš bija kopā ar supermodeli Klaudiju Šīferi, savukārt kopš 2006. gada viņa partnere ir modele Hloja Goselina, 28 gadus jaunāka par pašu.

Koperfīlds ir trīs bērnu tēvs.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!