Lai āda neiekaistu pēc skūšanās katru reizi jāizmanto jauns skuveklis , pirms skūšanās jālieto skrubis un pēc tam jāmitrina āda – to zinām mēs visi. Taču tik un tā, pēc skūšanās sagaida nepatīkamie ieaugušie matiņi un iekaisusi āda vai strutainas pumpiņas. Kā ar to tikt galā mājas apstākļos? Kas vēl palīdzēs skūšanās laikā, lai to novērstu?

Skūšanās radītais kairinājums uz ādas

Ieauguši matiņi rodas pēc skūšanās vai pēc citas matiņu noņemšanas tehnikas izmantošanas, raksta "Medical News Today". To rašanās iemesls ir matiņa augšana atpakaļ ādā, nevis virs tās. Skūšanās, vaksācija vai matiņu izraustīšana ar epilatoru izraisa matiņa liekšanos, un tādēļ tas ieaug ādā. Skuvekļa radīts ādas kairinājums jeb žiletes apdegumi ir kas cits nekā ieauguši matiņi, tas rada ādas niezi, apsārtumu un jutīgumu. To var pasliktināt ātra skūšanās vai neass skuveklis.

Tā kā jaunās ādas šūnas aug virs matiņa, tas var tikt iesprostots. Protams, viens no variantiem, kā to novērst, ir pārstāt skūties. Bet ne visi to vēlas. Skūšanās ir viegls, ātrs un nesāpīgs veids, kā atbrīvoties no sev netīkama apmatojuma.