Tikmēr CNN norāda, ka šis paziņojums ir liels trieciens britu karaļnamam, jo arī karalis Čārlzs šobrīd ārstējas no vēža. Par karaļa slimību Bekingemas pils paziņoja februāra sākumā.



Kā ziņots, pirmdien, 18. martā, britu tabloīds "The Sun" ziņoja, ka Velsas princese Katrīna – plašāk zināma kā Keita Midltone – redzēta ārpus mājas, dodoties uz savu iemīļoto lauku veikaliņu. Taču tam nebija nekādu redzamu pierādījumu. Tad pēkšņi uzradās video, kurā it kā redzams Velsas hercogu pāris, braši soļojot pa ielu ar iepirkuma maisiņiem rokās. Tagad pasaule metās īstenā trakumā, pūloties noskaidrot – ir vai nav tā Keita?