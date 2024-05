Vēlos gan piebilst, ka šogad festivāla apmeklētājiem ir priecīga ziņa par to, ka festivāls atgriežas Ropažu estrādes zonā. Kamēr estrādē notika rekonstrukcijas darbi, mēs bijām pārcēlušies uz Ropažu kultūras centra iekšpagalmu. Tad nu, lūk, šogad mēs esam atpakaļ šajā vēsturiskā parka estrādes zonā, kurā ir gan pati estrāde, gan arī lielā pļava!

Kā jau minēji, šogad tevis paša izlolotais festivāls piedzīvos jau astoto gadskārtu . Noteikti esi par to runājis daudz un dikti, bet kā tas viss aizsākās? Vai, tam gatavojoties pirmoreiz, jau zināji, ka tas būs ilgtermiņa projekts, proti, ikvasaras?

Un, lūk, ar lielu Sanitas palīdzību vērsāmies ar šo projektu tā brīža Ropažu novada domē. Skaidrs, ka bez pašvaldības atbalsta šāds pasākums nevarētu notikt. Un tieši tāpēc milzīgs, milzīgs paldies ir jāsaka Ropažu novada pašvaldībai par uzticēšanos, par vēlmi, par šo gribu un atbalstu, veidojot šāda veida starptautisko festivālu, kurā pulcējas mākslinieki un klausītāji no dažnedažādām valstīm. Mani patiesi ļoti priecē, ka apmeklētāji ir gan no Vācijas, gan Skandināvijas un citām zemēm.

Bet, kā jau politiskās lietās, neiztikt arī bez birokrātiskiem līkločiem, tomēr arī šeit man ir liels prieks par to, ka tika noslēgts līgums. Pirmajos gados tika pierādīts, ka festivāls ir tā cienīgs, lai būtu ikvasaras pasākums, līdz ar to mēs noslēdzām savstarpēju līgumu, kas dod stabilitāti festivāla organizēšanā, proti, lai varam savlaicīgi rezervēt nopietnus māksliniekus no ārzemēm.