Daļa no modes tendenču prognozēšanas spēles, no ielūkošanās nākotnē nozīmē to, ka "vecajām" aktualitātēm nav vietas jaunajā pasaulē. Kādai tendencei uz pjedestāla pakāpjoties (vai tā ir krāsa, piegriezums, siluets vai apavu modelis), citai nākas no pakāpiena nokrist. Ko nevalkāt un ko valkāt šajā gadā?

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!