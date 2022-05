"Pirkt dzīvokli uz nomaksu "pa taisno" no iepriekšējiem īpašniekiem nolēmu, jo tolaik strādāju ārzemēs un biju ļoti jauna. Iespējas saņemt aizdevumu ne Latvijas bankās, ne mītnes valstī nebija," stāsta viena no mūsu stāsta varonēm. Lai arī interese par nomaksas pirkumiem sludinājumu portālos ir visai liela, zvērināta advokāte un zvērināta notāre norāda, ka praksē šādi darījumi noslēgti tiek reti. Viens no iemesliem – nomaksas pirkums ir augsta riska darījums, kur pie līguma noslēgšanas būtu septiņreiz jāpārdomā katra iespējamā situācija un tās sekas. Kāds risinājums ir abpusēji drošākais un kā pēc iespējas minimizēt riskus, ja esi lēmis par labu pirkumam uz nomaksu, skaidrosim šajā rakstā.

Lai arī sarunvalodā cilvēki šo darījuma veidu dēvē par "īri ar izpirkuma tiesībām", juridiski un zinātniski pareizi to būtu saukt par nomaksas pirkumu vai pirkumu uz nomaksu, skaidro Inita Jurka, zvērināta advokāte advokātu birojā "Ellex Kļaviņš". "Īre ar izpirkuma tiesībām nozīmē, ka cilvēks pērk īpašumu, kurā pats arī dzīvo, – ir parakstījis nomaksas pirkuma līgumu un vienlaikus maksā maksājumus, kas vienlaikus var būt gan īre, gan pirkuma maksājums." Kā norāda ekspertes, visbiežāk izvēli par labu šādiem piedāvājumiem izdara cilvēki, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējas saņemt aizdevumu bankā, nelikvīdu īpašumu saimnieki un lielo dzīvokļu projektu attīstītāji, lai piesaistītu klientus.

Trīs iespējamie varianti

"Lai darījumu juridiski sakārtotu korekti, konsultējāmies ar zvērinātu notāru, kas līgumu izveidoja tā, lai garantētu drošību gan man, gan pārdevējam. Zemesgrāmatā tika nostiprināts pirkšanas–pārdošanas akts, es biju īpašniece, taču tika uzlikts apgrūtinājums, kuru atzīmēja zemesgrāmatā, lai es nevarētu rīkoties ar īpašumu tālāk (ne izīrēt, ne pārdot tālāk)," savā pieredzē dalās Madara. "Kad summa tika nomaksāta, bijušais īpašnieks atkal devās pie notāra un uzrādīja maksājumu pārskatus no bankas, lai saņemtu dokumentu, ka saistības ir izpildītas, savukārt pēc tam zemesgrāmatā noņēma uzlikto apgrūtinājumu. Dzīvokli nopirku ar parādiem – to summas un atmaksas saistības man, kā vienojāmies ar bijušo īpašnieku, arī tika atrunātas pirkšanas līgumā." Bijušā īpašnieka intereses Madaras situācijā sargāja ne vien uzliktais apgrūtinājums zemesgrāmatā, bet arī līgumā iekļautais punkts par to, ka situācijā, ja Madara nespētu nokārtot savas finansiālās saistības, īpašums nonāktu atpakaļ pārdevēja īpašumā, savukārt Madara zaudētu visu līdz šim iemaksāto summu.