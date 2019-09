Dīķis aizaug ar niedrēm: sešas ūdensaugu tīrīšanas metodes

Dīķis ir grezna dārza rota, bet tā kopšana arī prasa zināmas pūles - zivju ielaišana, skaistāko ūdensaugu izvēle, nemaz nerunājot par dīķa tīrīšanu, lai tas neizaugtu ar ūdenszālēm. "Tavs Dārzs" taujāja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) zivsaimniecības ekspertam Raivo Apsītim padomus dīķa tīrīšanā, tajā skaitā arī niedru pļaušanā.

"Ar dīķi ir tā kā dārzu - arī tas aizaug ar nezālēm," uzsver speciālists. Viņš ieskicē četrus veidus, kā atbrīvoties vai mazināt niedres dīķī.

Pļaušana. Kā stāsta speciālists, šis ir izplatītākais veids, kā atbrīvoties no niedrēm dīķī. "Lai efekts būtu lielāks – nopļautās niedres ir jāizvāc ārā no dīķa," min Apsītis. Viņš skaidro, ka, ja tās atstās, tās dīķī sāks pūt. "Tā ir tāda kā cīņa ar vējdzirnavām – pļauj, atkal aug," šo metodi raksturo Apsītis. Tāpat arī der pļaut vilkvālītes, jo šādi tās atkal neizsēsies. Klasiskā pļaušana norit ziemas laikā, jo tad niedrēm ir vieglāk piekļūt, bet pļaušanu var veikt arī vasarā. Kā stāsta speciālists, ziemā uz ledus var sadedzināt nopļauto zāli un niedres, jo pelni dīķim būs kā mēslojums. Var pļaut ar trimmeri, izkapti vai pat traktoru – kā nu pašiem ērtāk.

Zivju ielaišana. Ir arī zivis, kuras palīdz dīķī mazināt ūdensaugus, piemēram, baltie amūri, platpieri un arī karpas. Kā skaidro speciālists, karpas vien palīdzēs dīķa tīrīšanā tad, ja ūdenstilpē tās būs lielā blīvumā, proti, vismaz divas tonnas uz hektāru. Zivju audzēšanā arī jābūt niansēm, piemēram, amūriem jābūt vismaz kilogramu smagiem, lai varētu palīdzēt dīķa tīrīšanā. Tāpat jāņem vērā, ka amūram patīk silti dīķi, aukstie foreļu dīķi amūriem nepatiks. Tāpat ir arī ar platpīriem. Ja amūri vai platpīri tiks audzēti kopā ar citām zivīm, jāņem vērā, ka šīs zivis barosies ar to pašu barību, ko pārējās (ja vien tās tiek speciāli piebarotas). "Ja ūdensaugi ir lieli un cieti – amūri to zāli neēdīs, piemēram, lielās vilkvāles. Ja tās nopļauj un tām nāk ārā jaunie dzinumi, amūri tās varētu ēst," tā speciālists.

Auglīgās virskārtas norakšana. Speciālists kā vienu no metodēm iesaka arī auglīgās virskārtas norakšanu gar dīķa krasta perimetru, jo tad augiem tā vairs nebūs labvēlīga augsne attīstībai.

Zāļu nīdēšana ar ķīmiskiem līdzekļiem. Dīķī var nolaist ūdeni, bet pēc tam ūdensaugus apstrādāt ar ķīmiskiem līdzekļiem. Kā teic speciālists – šī ir visai nepopulāra metode, jo mūsdienās uzsvars tiek likts uz bioloģiskām un dabai draudzīgām pieejām.

Speciālistu piesaiste. Kā uzsver Apsītis, šis nav lēts pakalpojums. "Esmu dzirdējis, ka pļaušana maksā 600 eiro uz hektāru," stāsta speciālists. Viņš cilvēkus mudina pašus izvērtēt to, cik dīķis ir aizaudzis, kā arī to, vai finanses atļauj izvēlēties šādu dīķa attīrīšanas veidu. Speciālisti atbrauc ar savām mobilajām iekārtām, ielaiž tās dīķī, iztīra to un aizbrauc prom. Viņš stāsta, ka ir speciālisti, kas pļauj arī zemūdens augus.

Ekskavatora pakalpojumi. Dīķa krastus var tīrīt arī ar ekskavatoru, bet ir jārēķinās ar to, ka šis pakalpjums nebūs no lētākajiem. Speciālists iesaka arī dīķa padziļināšanu, jo vismaz trīs metru dziļumā zāles augs krietni mazāk. Tomēr šajā gadījumā arī jārēķinās ar to, ka, ja dīķis būs dziļāks, arī ūdens tajā būs aukstāks. Tas nepatīk daudzām zivīm, tās arī augs lēnāk.

Vēl citus noderīgus rakstus par dīķi, ūdensaugiem un to kopšanu vari lasīt zemāk!