Foto: Skatāma lielu, mazu un bārdainu īrisu izstāde Dabas muzejā

No 15. jūnija līdz 17. jūnijam Latvijas Nacionālajā dabas muzejā (LNDB) skatāma izstāde "Īrisi 2022", informē muzeja izstāžu kuratore Undīne Preisa. Iepriekšējā izstāde notika 2019. gadā, tāpēc šis gads īrisu audzētājiem un selekcionāriem ir īpašs – pēc trīs gadu darbošanās individuāli beidzot ir iespēja sanākt kopā un parādīt sava darba rezultātu. Izstādes laikā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas par īrisu šķirnēm, audzēšanu, selekciju un šķirņu izvēli dārzam.

Izstādē apskatāmas īrisu šķirnes, kas selekcionētas gan Latvijā, gan ārzemēs, bet piemērotas Latvijas klimatam. Savas kolekcijas apmeklētājiem izrādīs Latvijas Gladiolu un īrisu biedrības selekcionāri un kolekcionāri: Laimonis Zaķis, Ilga Viņķele, Juris Bāze, Lolita Muhlinkina, Dzintra Jurevica un Gunta Jēkabsone.

Grieķu mitoloģijā īrisa vārdā tiek dēvēta dieviete, kura no Olimpa nolaidās uz zemes, lai cilvēkiem darītu zināmu dievu gribu. Pats sengrieķu vārds iris nozīmē varavīksne. Un tas ir saprotami, jo īrisu ziediem, kā nevieniem citiem, ir bagātīgas un daudzveidīgas nokrāsas.

Īrisi ir daudzgadīgi lakstaugi. Savvaļā ir zināmas 250 īrisu sugas, kuras aug Āzijā, Eiropā, Ziemeļamerikā un Ziemeļāfrikā. Kultivēto īrisu šķirņu galvenā izcelšanās vieta ir Vidusjūras apgabals.

Īrisi Latvijā pazīstami jau sen. Vēl šodien sastopamas senas īrisu šķirnes, kuras no muižu parkiem latviešu zemnieku puķu dārziņos ieceļojušas 19. gadsimtā. Īrisu "bums" sākās 20. gadsimta 80. gadu vidū, kad Rīgā tika sarīkotas pirmās lielās īrisu ziedu izstādes un plašāka publika pirmo reizi ieraudzīja tā laika jaunākās amerikāņu selekcijas augsto bārdaino īrisu šķirnes. Lai arī sākotnēji audzētājiem pieejamas bija tikai ārzemju šķirnes, līdz ar biedrības izveidošanu 1994. gadā aktivizējās darbs pie Latvijas īrisu selekcijas. Tieši Latvijā radītās šķirnes ir krietni izturīgākas, jo ir daudz piemērotākas mūsu klimatiskajiem apstākļiem.

Izstāde tradicionāli tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrību.

Izstādes darba laiks: trešdien no pulksten 12 līdz 17, ceturtdien no pulksten 10 līdz 19 un piektdien no pulksten 10 līdz 17.