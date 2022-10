Gāze, centrālapkure vai granulas? Kā saņemt atbalstu apkures izmaksu segšanai

Straujais energoresursu cenu kāpums mājsaimniecībām, neatkarīgi no dzīvesvietas un kurināmā veida, šo apkures sezonu liek gaidīt sarauktām pierēm. Valdībā atbalstīti vairāki atbalsta instrumenti energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Cik liels būs pieejamais atbalsts un kā to saņemt, uzzināsi šajā rakstā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes vai malku, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem būs jāvēršas pašvaldībā, kas pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Savukārt valsts atmaksās šīs kompensācijas izmaksu pašvaldībai.

Malkai, kas iegādāta līdz šī gada 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs fiksētu atbalstu 60 eiro uz vienu mājokli. Ja uz šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, atbalsta summa tiks aprēķināta no jau izmaksātā 60 eiro sliekšņa (tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 eiro). Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

Savukārt malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu – 40 eiro par berkubu (eiro/ber.m3) (aptuveni 35 eiro par megavatstundu) (eiro/MWh)). Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50 procentu apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 eiro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 berkubi. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Tas nozīmē, ka gadījumos, kad malkas cena pārsniedz 70 eiro par berkubu, kompensācijas apjoms nepārsniegs 15 eiro par berkubu. Lūk, piemērs kompensācijas aprēķinam, ja cena par berkubu ir 50 eiro un nepieciešami 20 berkubi malkas:

(50 - 40) :2 x 20 = 100 euro +12% PVN /par 20 ber.m3



Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu (aptuveni 65 eiro/MWh). Arī šeit izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50 procentu apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu vienai mājsaimniecībai, būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Piemēram, ja granulas izmaksās 450 eiro par tonnu, neiekļaujot 12 procentu PVN, tad valsts kompensēs 50 procentu apmērā, proti, 75 eiro par katru iegādāto tonnu, atbalsta summai pieskaitot 12 procentu PVN:

(450 - 300) : 2 = 75 eiro +12% PVN



Taču, ja granulas maksā vairāk par 500 eiro tonnā, kompensācijas apjoms tāpat nepārsniegs 100 eiro par tonnu.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kilovatstundām (kWh) mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu.

Valsts kompensēs 50 procentus no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro/kWh, bet ne vairāk kā 100 eiro/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikumus jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Piemēram, ja mājsaimniecības kopējais mēneša elektroenerģijas patēriņš ir 1500 kWh un lietotāja elektroenerģijas cena konkrētajā mēnesī ir 0,250 eiro/kWh, tad kompensācijas aprēķins ir šāds:

1500 - 500 = 1000 kWh x (0,250 - 0,160) : 2 = 1000 x 0,045 = 45 eiro+ PVN 21%

Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 eiro/MWh (t.i., 0,030 eiro/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim, un atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos.

Būtiski uzsvērt, ka attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem.

Tāpat laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks sniegts atbalsts arī centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Centralizētās siltumapgādes tarifu no 68 līdz 150 eiro/MWh valsts kompensēs 50 procentu apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro/MWh, valsts kompensēs 90 procentus. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski.

Piemēram, ja siltumenerģijas tarifs būs 340 eiro par MWh, tad:

340 - 150 = 190; 190 x 0,9 = 171 eiro/MWh kompensēs valsts (90 procentu kompensācija virs 150 eiro/MWh);

150 - 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 eiro/MWh kompensēs valsts (50 procentu kompensācija no 68 līdz 150 eiro/MWh);

171 + 41 = 212 eiro/MWh ir kopējā valsts kompensācija, ja tarifa likme būs 340 eiro/MWh. Galalietotājs tā rezultātā maksās tarifu 340 - 212 = 128 eiro/MWh. Tādējādi šī konkrētā piemēra gadījumā kopumā galalietotājam būs faktiski kompensēti 62 procenti no kopējā siltumapgādes rēķina.



Raksta tapšanā izmantota Ekonomikas ministrijas mājaslapā ievietotā informācija publikācijā "Valsts atbalsts 2022/2023 apkures sezonā".