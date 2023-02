LU Botāniskajā dārzā sācies ziedēšanas laiks lielākajai acāliju kolekcijai Baltijā

No maigi rozā līdz karmīnsarkanai – tik dažāda ir acālijas zieda krāsu palete! Acāliju mājā, kas šogad atzīmēs savu 10 gadu pastāvēšanu, šobrīd pilnziedā ir apskatāmas agrīnās ziedētājas. Vairāk par botāniskā dārza kolekciju un padomiem skaisto augu kopšanā dalās Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza Kokaugu laboratorijas vadošā pētniece Inga Apine.

"Mēs lepojamies ar to, ka pie mums ir lielākā acāliju kolekcija Baltijā. Kolekcijas veidošana un attīstīšana ir process, kas aizvien turpinās. Pēdējos desmit gados mums ir bijusi iespēja to papildināt ar vairāk nekā 20 jaunām šķirnēm, no kurām lielākā daļa nākusi no Brēmenes acāliju kolekcijas, kas ir viena no lielākajām Eiropā. Tomēr, lai jaunieguvumi nonāktu līdz Acāliju mājai un varētu priecēt apmeklētājus, ir nepieciešams laiks, lai krūmiņi izaugtu un sakuplotu.

Paliek mūžīgais jautājums – kā pareizi kopt acālijas. Acālijas ir kaprīzas un mīl, ka par tām rūpējas. Ne velti acālijas šķirnei, ko veidojis dārznieks Kārlis Bauers, dots nosaukums "Kaprīze".

Acālijas mājas apstākļos uzziedināt ir grūti, jo tām ir nepieciešama gaisma, tāpēc tūlītējam priekam ir jāiegādājas jau ziedošas acālijas. Acālijām patīk vēsas telpas (+10 – +15 °C), tāpēc labākā vieta, kur augam atrasties, ir ziemas dārzs ziemā, bet ēnaina vieta dārzā – vasarā.

Ir jāraugās, lai acālijas neiekalst, bet arī auga pārliešana skādēs – auga saknītes var sākt pūt. Vislabāk acālijas liet ar mīkstu ūdeni (lietus, izkusis sniegs). Ziedēšanas laikā acālijas nemēslo, to dara, kad ziedi ir nobiruši un acālijas krūma dzinumu gali ir nedaudz apgriezti, lai nākotnē veidotos kuplāks vainags. Pēc ziedēšanas ir arī īstais laiks augu pārstādīt, atceroties, ka kā substrāts jālieto skāba kūdra ar pH 4-5. Arī jāmēslo acālijas ir ar mēslojumu, kas paredzēts skābu augsni mīlošiem augiem.

Var gadīties, ka acāliju apakšējās lapas dzeltē un sāk birt. Ja tas notiek rudenī, it īpaši pēc krūma ienešanas telpās, par to nav jāuztraucas – tas ir dabīgs process! Tomēr, ja acālijas jau pamatīgi sāk birdināt arī vēl zaļas lapiņas, jāraugās, vai augs nav pārliets, vai gluži pretēji – iekaltis un vai tam pietiek gaismas.

Veikalos pie mums parasti var nopirkt acālijas, kas nākušas no stādaudzētavām Beļģijā, kas ir lielākā šīs kultūras audzētājvalsts Eiropā. Tomēr, kādu tieši šķirni iegādāsieties, pārdevējam var neprasīt, jo parasti acāliju šķirņu nosaukumi nav norādīti. Ja vēlaties augu saglabāt un šķirni tomēr noskaidrot, tad ir jāveic detektīva darbs internetā, meklējot atbilstību audzētavu sortimentos vai arī lūdzot palīdzība sociālajos tīklos.

Acālijas var saukt par kaprīzām, cimperlīgām, prasīgām, tomēr nenoliedzami – acālijas ir skaistākā tuvojošā pavasara rota!"

Lūk, foto ieskats no ziedu jūras, kas pašlaik vērojama LU Botāniskā dārza Acāliju mājā: