Nedēļas nogalē Mārupē norisināsies videi draudzīga dzīvesveida festivāls

29. un 30. aprīlī Mārupes novadā norisināsies "Zaļais festivāls", kas aktualizēs ar videi draudzīgu dzīvesveidu saistītās tēmas. Pasākuma programmā iekļautas diskusijas par atjaunojamiem energoresursiem, atkritumu šķirošanu, "zero waste" principiem un kompostēšanu, kā arī izglītojošas izklaides aktivitātes ģimenēm, informē Mārupes novada pašvaldība.

"Zaļā festivāla" pirmajā dienā, 29. aprīlī, dalībnieki varēs veidot vides instalāciju no lietotiem t-krekliem. Kopā ar jaunākajiem apmeklētājiem taps dēstu kastītes no piena pakām – saulespuķu iesēšanai. Neformālā atmosfērā pie ugunskura notiks sarunas par atkritumu kompostēšanu un "zero waste" principiem kopā ar "Biolan Baltic OÜ" pārstāvi Līgu Jelsmani un "Zero Waste Latvija" pārstāvi Lauru Dzelzkalēju.

30. aprīli festivāla dalībnieku sportisko garu izaicinās fotoorientēšanās aktivitāte "Beidzam gurķoties!". Savukārt no pulksten 13 līdz 18.30 notiks semināri, diskusijas, varēs klausīties pieredzes stāstus, bet bērni – piedalīties atkritumu šķirošanas spēlē. Diskusijas vadīs žurnāliste, zaļā dzīvesveida piekritēja Eva Johansone un raidījuma "Zaļgalvis" vadītājs – dabas vērotājs Rvīns Varde.

Pasākuma programmā:

"Eco Baltia vide" pārstāve Raina Anna Ločmele palīdzēs orientēties galvenajos atkritumu šķirošanas principos;

interaktīvā stāstījumā par tēmu "Atkritumi kā resurss" piedalīsies biedrības "Baltijas krasti" pārstāves Māra Deksne un Aija Rantiņa;

Anrijs Tukulis, Elektrum Energoefektivitātes centra eksperts, vēstīs par tēmu "Saules paneļi – solis pretī zaļākam dzīvesveidam un neatkarībai no energoresursu cenu izmaiņām";

Jurģis Vinniņš, AS "Sadales tīkls" pārstāvis, skaidros, kā pieslēgt saules paneļus "Sadales tīklam";

Gints Kārkliņš, "Vides investīciju fonda" pārstāvis, runās par tēmu "Dzīvo zaļi, brauc zaļi";

biedrības "Zaļā brīvība" pārstāve Ariana Apine aicinās uz diskusiju par godīgo tirdzniecību un atbildīgu patēriņu;

diskusiju "Enerģijas kopienas – teorija un prakse" rosinās biedrības "Zaļā brīvība" pārstāve Selīna Vancāne un RPA "Rīgas enerģētikas aģentūra" pārstāvis Jānis Ikaunieks, pieredzē dalīsies Jānis Bethers, Mārupes novada iedzīvotāju kopienas pārstāvis;

uz diskusiju "Vai atkritumu poligons var būt mūsdienīgs un drošs?" aicinās SIA "Getliņi EKO" pārstāvis Ričards Aksels Ozoliņš;

lekcijā / diskusijā "Kā ar saviem paradumiem samazināt atkritumu apjomu?" runās SIA "Eco Baltia vide" pārstāve Alise Zvaigzne.

Madara Kosīte veidos podkāstu par dabai draudzīgu dzīvesveidu, zaļo domāšanu un ceļu uz "zaļāku spuldzīti" ikviena mājoklī.

No pulksten 13 līdz 18 festivāla teritorijā starptautiskajā maršrutā cauri Eiropai piestās "Photomate" interaktīvais busiņš, piedāvājot solāros risinājumus apskatīt klātienē. Festivāla noslēgumā par pozitīvās enerģijas lādiņu gādās Būū jeb Ilze Fārte.

Pasākuma laikā Dreimaņu ielā 12, Mārupē, atklās jauniešu centru "Hēlijs", kas turpmāk būs ne vien vieta, kur tikties un darboties jauniešiem, bet arī vieta, kas popularizēs zaļo domāšanu.

Mārupe tiecas kļūt par vienu no zaļākajām pašvaldībām Latvijā, ieviešot pārdomātus risinājumus gan pašvaldības ēku būvniecībā, gan ielu apgaismojumā. "Zaļais festivāls" kalpo par satikšanās vietu speciālistiem un tiem, kuriem nepieciešama informācija zaļo risinājumu ieviešanā un iedvesma. Būtiska "Zaļā festivāla" daļa ir arī novadnieku pieredzes stāsti.

Ieeja festivālā – bez maksas.